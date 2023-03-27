《融天納地－溫天納》內生穩定，外在波動

《融天納地》兩會後，政策預期暫告一段落，但環球因素仍存在不確定性，如矽谷銀行的短

線影響，通脹加息及經濟復甦的中線考量，以及環球地緣政治的變化之長線因素。短期內看，如

果矽谷銀行事件逐步消化，加上１至２月份份較佳的金融數據和經濟數據，資本市場有一定的反

彈機會。中長線而言，經濟復甦對環球市場仍有支撐。



整體而言，內地經濟呈現良好及較為健康的開局表現，穩步回暖。隨著內地疫情管控政策改

變，經濟復甦趨勢逐步明顯。參考內地１至２月份各項數據，社會和經濟生活正常化後，經濟運

行正在緩慢回升、穩步回暖中。經濟循環暢通，工業生產明顯復甦。投資穩步反彈，基建維持高

速增長，地產投資呈現改善信號，製造業景氣加強。消費亦不負眾望強勢反彈回正，傳統消費餐

飲消費較快復甦。在環球不出現大的風險擾動情況下，未來中國經濟緩回升回暖趨勢不變。



內地經濟預期改善，經濟平穩回升趨勢不變。在內地疫情形勢受控後，經濟及社會生活持續

正常化，內地經濟的回暖上升。與中國因素不一樣，西方經濟體則飽受高息環境的影響，經濟繼

續承受下調壓力。環球經濟和國際金融形勢的持續變化，人民幣匯率中長期穩中向上升值的趨勢

不變。綜合而言，內地經濟仍處在底部回升的階段，物價保持低位，較為平穩。儘管整體減息機

會略低，但利率市場中樞仍將維持下跌趨勢；在政策平穩和經濟韌性影響下，資本市場的運作背

景依然良好及健康。



不能否認，內地穩經濟政策仍需要維持，雖然經濟表現呈現良好開局，但經濟復甦的基礎尚

有待紮實，特別在需求收縮、供應挑戰、預期轉弱三大壓力下，疊加環球環境不穩，穩定經濟政

策仍需維持。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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