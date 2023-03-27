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27/03/2023 09:25

【香港要聞】孔繁毅：本港疫情告一段落，但６月或輕微反彈

　　《經濟通通訊社２７日專訊》政府專家顧問孔繁毅接受《香港電台》專訪時表示，本港新冠
疫情已告一段落，但預料６、７月時或會出現輕微疫情反彈，主要由於屆時是第五波疫情後半年
，部分患者體內抗體水平或已降至低水平，但相信大部分個案病徵輕微，因為現時流行病毒株為
Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２或ＢＡ﹒５亞系變種病毒株，本港不少人已感染過其中一種，目前混
合免疫屏障非常高。夏季病毒活躍度相對不高，併發症個案增加的機會較小。
　
＊新冠如流感，入冬前或需補針＊
　
　　孔繁毅又指，新冠病毒感染已與流感等呼吸道感染一樣，但每年入冬前，市民或要接種流感
及新冠疫苗加強劑。如果已接種３或４劑新冠疫苗，加上曾感染新冠病毒的非高危群組，可能到
年底才需接種。但他強調，高危群組例如長者、曾接受移植等人士，仍需按專家建議，在感染或
接種疫苗後６個月接種加強劑。
　
＊高危群組患者體內病毒較難清除＊
　
　　另外，孔繁毅又表示，自第五波疫情起，發現部分高危群組患者，包括８０歲以上長者、曾
接受移植或患有淋巴腫瘤的病人等，體內病毒較難清除，或要服用兩種抗病毒藥長達１０天，但
炎症仍會持續一段時間；這類病人痊癒率達７至８成，但亦有少量死亡個案，主要是較大年紀的
長者或癌症患者，全部個案都在醫院內發現，估計佔整體感染人數５％。港大正收集相關數據展
開研究，希望就這類患者的用藥方向，與各地醫護人員分享，協助同類病人。
　
＊建議設三大傳染病中心＊
　
　　他認為，本港應為疫情再次爆發做好準備，當疫情出現時，可即時將部分內科病房轉為簡單
負氣壓病房，並建議在港九及新界３個大區都要各有一個傳染病中心，每間中心可提供３００－
５００張負壓病床，並配備較好的實驗室設施。他亦提出需要大幅增加內科的病床及醫護人手，
提升醫護應對傳染病的培訓。（ｈｐ）
　

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