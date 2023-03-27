【香港要聞】監警會成員陳錦榮：警方要求遊行掛號碼牌可以理解

《經濟通通訊社２７日專訊》將軍澳都會駅業主委員會昨（２６日）舉辦一場反對政府填海

的集會遊行，獲警方發出不反對通知書，成為香港疫情後第一場成功舉辦的遊行。不過，參加者

要掛上號碼卡識別，並須遵守《禁蒙面法》規定，主辦方亦要在遊行隊伍拉線管理人流，確保不

會有人中途加入。發起今次遊行的將軍澳民生關注組召集人陳展浚形容，這場遊行限制屬「史上

最嚴」。

監警會成員陳錦榮今日在電台節目上表示，個人認為警方考慮遊行若出現額外發展，或會牴

觸國安法，故此有額外要求可以理解，而警方要求以膠帶分隔遊行隊伍與傳媒並無問題，隊伍與

其他人保持距離更可能避免衝突。

陳錦榮估計，警方日後會按不同遊行申請的規模考慮條件，不必認為今次安排會套用到所有

遊行，但警方可以加強向公眾解釋決定，監警會今次並無討論需要到現場視察，但如果日後對審

視投訴警方個案有幫助，定會考慮。

陳展浚透露，早於本月７日提交申請，前後交過兩份表，與警方開會不少於７次，按原先計

劃希望申請３００人遊行，最終減至１００人。另有參加遊行的市民表示，掛號碼牌才能參加遊

行不合理而且荒謬，但為了體現公民權利發達意見，無奈地接受規定。也有參加者表示，拿號碼

牌並沒有登記個人資料，如要登記，便不會參加。（ｃｌ）（ｚｚ）

