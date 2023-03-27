【企業盈警】誼礫控股（７６）料去年純利跌近９０％

《經濟通通訊社２７日專訊》誼礫控股（０００７６）發盈警，預計２０２２年度將錄得純

利約５０萬美元，較２０２１年約４８０萬元，按年跌約８９﹒６％。

集團認為，溢利減少主要由於２０２２年的俄烏衝突和通貨膨脹，導致石墨生產之能源成本

、人工成本乃至分包成本增加。（ａｃ）



