  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2023 17:02

【企業盈警】誼礫控股（７６）料去年純利跌近９０％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》誼礫控股（０００７６）發盈警，預計２０２２年度將錄得純
利約５０萬美元，較２０２１年約４８０萬元，按年跌約８９﹒６％。
　　集團認為，溢利減少主要由於２０２２年的俄烏衝突和通貨膨脹，導致石墨生產之能源成本
、人工成本乃至分包成本增加。（ａｃ）
　

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞27/03/2023
多名法庭記者遭不明身份男子跟蹤，記協發聲明譴責
人氣文章專訪27/03/2023
【專訪】陶冬：美歐寫字樓市場快爆了（有片）
人氣文章香港要聞27/03/2023
葉劉淑儀：資源有限，應先發展北部都會區
人氣文章中國故事27/03/2023
百度智能雲發布會改為閉門溝通會，邀約首批測試企業
人氣文章FOCUS27/03/2023
【FOCUS】第三隻「潘多拉之盒」　法國以色列預開啟
人氣文章中國故事27/03/2023
傳馬雲拒絕中國政府回國邀請，螞蟻集團今年內難望上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金