【企業盈警】誼礫控股（７６）料去年純利跌近９０％

《經濟通通訊社２７日專訊》誼礫控股（０００７６）發盈警，預計２０２２年度將錄得純
利約５０萬美元，較２０２１年約４８０萬元，按年跌約８９﹒６％。
集團認為，溢利減少主要由於２０２２年的俄烏衝突和通貨膨脹，導致石墨生產之能源成本
、人工成本乃至分包成本增加。（ａｃ）
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