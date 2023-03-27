  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2023 09:10

【國際要聞】北韓發射兩枚彈道導彈，續對美韓施加壓力

　　《經濟通通訊社２７日專訊》北韓試射一枚疑似彈道導彈，繼續宣示國家的軍事實力。
　　南韓參謀長聯席會議表示，導彈周一（２７日）向朝鮮半島東部海域發射。日本海岸警衛隊
則表示，導彈似乎已經落下，表明該導彈射程較短，但目前沒有更多細節。
　　北韓自２月１８日以來發射了１３枚彈道導彈，並曾經多次表示美韓聯合軍演是對其政權的
挑釁。（ｒｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態27/03/2023
洪都拉斯與台北斷交，改與北京建交
人氣文章財經熱話27/03/2023
【虛幣世界】Euler被盜代幣獲返還，EUL反彈近五成
人氣文章財經熱話24/03/2023
《嚟緊炒D乜》明源雲周二派發業績　中線目標9.24銀
人氣文章中國故事24/03/2023
《神州經脈》國務院常務會減召開頻率　美封殺TikTok態度硬
人氣文章財經熱話24/03/2023
聯想熱炒自動駕駛AI概念兼獲大行大升目標價　股價連日急升高位點部署？
人氣文章國際動態24/03/2023
美國商務部列14家中國公司入未經核實清單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金