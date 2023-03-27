【國際要聞】北韓發射兩枚彈道導彈，續對美韓施加壓力

《經濟通通訊社２７日專訊》北韓試射一枚疑似彈道導彈，繼續宣示國家的軍事實力。
南韓參謀長聯席會議表示，導彈周一（２７日）向朝鮮半島東部海域發射。日本海岸警衛隊
則表示，導彈似乎已經落下，表明該導彈射程較短，但目前沒有更多細節。
北韓自２月１８日以來發射了１３枚彈道導彈，並曾經多次表示美韓聯合軍演是對其政權的
挑釁。（ｒｃ）
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