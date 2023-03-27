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27/03/2023 10:29

【國際要聞】美國民主黨員Ｒｏ　Ｋｈａｎｎａ表示不會競選參議員

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國民主黨眾議員Ｒｏ　Ｋｈａｎｎａ表示，他不會參加
２０２４年加州參議院席位競選，選擇支持同黨派的Ｂａｒｂａｒａ　Ｌｅｅ。　　
　　他表示，身為一名進步人士，為國家服務的最好地方是眾議院。
　　是次席位競選是為了填補現年８９歲，即將退休的Ｄｉａｎｎｅ　Ｆｅｉｎｓｔｅｉｎ。她
在１９９２年時首次當選，是參議院任職時間最長的民主黨員。（ｒｃ）

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