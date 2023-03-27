騰訊控股（７００）派發美團（３６９０）股份，持股降至１﹒７％

《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊控股（００７００）公布，以實物分派美團－Ｗ

（０３６９０）股份的方式派付中期股息，已於上周五（２４日）派發美團Ｂ類普通股。

該集團指，緊隨實物分派完成後，根據美團於２月２８日已發行股份總數計算，於美團的持

股比例按一股一票基準將減少至約１﹒７％。（ｗｈ）

