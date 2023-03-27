吉利汽車（００１７５）獲准發債務工具，籌最多１００億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，有關向中國銀行間市場交易商

協會申請註冊債務融資工具後，已獲准註冊總額度最多不超過１００億元人民幣的債務融資工具

。

該集團指，可在接受註冊通知書日期起兩年內，分期多次發行超短期融資券、短期融資券、

中期票據、永續票據、資產支持票據以及綠色債務融資工具等產品。（ｗｈ）

