【企業盈喜】其利工業（０１７３１）料去年純利升最多１﹒６５倍

《經濟通通訊社２７日專訊》其利工業集團（０１７３１）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度溢利較去年增加介乎約１﹒６至１﹒６５倍。

該集團指，溢利增加主因北美及歐洲的主要市場需求強勁，以至收益大幅增加。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

