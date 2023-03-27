【企業盈喜】其利工業（０１７３１）料去年純利升最多１﹒６５倍

《經濟通通訊社２７日專訊》其利工業集團（０１７３１）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度溢利較去年增加介乎約１﹒６至１﹒６５倍。
該集團指，溢利增加主因北美及歐洲的主要市場需求強勁，以至收益大幅增加。
該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）
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