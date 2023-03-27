【企業盈警】凱知樂（０２１２２）料去年虧損最少１﹒８億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》凱知樂（０２１２２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度除稅後淨虧損不少於１﹒８億元人民幣，２０２１年度純利２１０萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因新冠疫情實施控制措施，令內地收入下跌，營運的城市出現不同程

度的停擺及支援中斷，以及錄匯兌虧損。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

