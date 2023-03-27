【企業盈警】天機控股（０１５２０）料去年虧損擴大最少３０％

《經濟通通訊社２７日專訊》天機控股（０１５２０）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損擴大不少於３０％，而２０２１年度虧損約４６３０萬元。

該集團指，虧損擴大乃主要由於服飾業務受去年疲弱經濟環境所影響，收益有所下降；與貸

款融資業務有關商譽可能出現減值虧損，以及行政開支增加，例如因發行購股權引致以股份為基

礎的報酬增加。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

