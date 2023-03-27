【企業盈警】美力時（０１００５）料去年純利跌最少９０％

《經濟通通訊社２７日專訊》美力時（０１００５）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利較２０２１年度純利約５５１０萬元減少不少於９０％。

該集團指，純利減少主因去年度收入下降。高通脹和對經濟增長滯後的擔憂影響消費者支出

，並導致去年第四季度經濟增長放緩。

該集團預期於本周二（２８日）公布業績。（ｗｈ）

