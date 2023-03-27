【企業盈警】珠光控股（０１１７６）料去年盈轉虧最少９億元

《經濟通通訊社２７日專訊》珠光控股（０１１７６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不少於約９億元，而２０２１年度溢利約７１０２萬元

該集團指，虧損主要歸因於去年度確認投資物業公平值虧損淨額；錄得持作自營物業、在建

物業及持作銷售竣工物業減值撥備增加，以及匯兌虧損淨額。（ｗｈ）

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

