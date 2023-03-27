【企業盈警】中國恒泰集團（０２０１１）料去年虧損１９０萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國恒泰集團（０２０１１）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度淨虧損約１９０萬元，比２０２１年淨虧損約１７５０萬元有所收窄。

該集團指，預期虧損減少主要由於拉鏈產品售價上升導致毛利率升約７％，亦確認匯兌收益

淨額約１３３０萬元，而於２０２１年同期確認匯兌虧損淨額約４４０萬元。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

