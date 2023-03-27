【企業盈警】萊蒙國際（０３６８８）料去年盈轉虧１﹒８億元

《經濟通通訊社２７日專訊》萊蒙國際（０３６８８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約１﹒８億元，２０２１年度純利約４６７０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因期內並冇２０２１年度售若干附屬５０％股權及餘下５０％股權公

允價值增益的稅後收益約２﹒５億元，以及投資物業估值虧損約２３００萬元。

該集團將於明天公布業績。（ｗｈ）

