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27/03/2023 07:54

【企業盈警】中國天弓（４２８）料去年虧損擴至最多５０００萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國天弓控股（００４２８）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度淨虧損介乎約４０００萬至５０００萬元之間，比２０２１年度淨虧損約２８６０萬元
有所擴大。
　　該集團指，淨虧損增加主因上市投資及非上市投資的已變現及未變現虧損增加。
　　該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

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