【企業盈警】中國天弓（４２８）料去年虧損擴至最多５０００萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國天弓控股（００４２８）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度淨虧損介乎約４０００萬至５０００萬元之間，比２０２１年度淨虧損約２８６０萬元

有所擴大。

該集團指，淨虧損增加主因上市投資及非上市投資的已變現及未變現虧損增加。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

