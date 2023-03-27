《日入而息》據報馬雲身在杭州粉碎拒返國傳聞，軟銀減持商湯股份

《今天重點》

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傳馬雲拒絕中國政府回國邀請，螞蟻集團今年內難望上市；南華早報：馬雲已結束外遊回國，現

身杭州參觀學校；雲谷教育表示馬雲一直無遠離學校，與校園長暢談ＣｈａｔＧＰＴ挑戰

中石化（００３８６）堅持分紅政策穩定及連續性；今年計劃油氣當量產量增１﹒３％，資本開

支降１２％

招行（０３９６８）有信心今年淨息差優於同業，現時對瑞信ＡＴ１債券沒有敞口

百度（０９８８８）智能雲發布會改為閉門溝通會，邀約首批測試企業；百度發布企業級大模型

平台文心千帆，按輸出字數收費

軟銀減持商湯（０００２０）１﹒９億股，套現逾５億元

ＴＶＢ（５１１）遭基金股東減持６７﹒５４萬股，套現近７００萬元

本港出口貨值連跌十個月，但２月跌幅僅８﹒８％遠勝預期

李強將出席博鰲開幕式，新加坡總理李顯龍等應邀出席

馬英九今午抵滬展開祭祖交流之旅，傳陸方高規格接待；馬英九率學子啟程赴陸：盼兩岸青年互

動改善兩岸氛圍

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《即日市況》

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恒指全日低收３４７點報１９５６７，宏橋收插８％，美團挫逾６％

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《深滬股市》

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馬雲杭州談ＡＩ，概念股飆，滬指跌幅收窄至０﹒４％

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《美元匯價》

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德銀出事機率較低，美匯短線續反覆

歐元最新報１﹒０７６７╱６８，日圓最新報１３１﹒４５╱４６

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《公司業績》

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中海宏洋（０００８１）全年少賺３７﹒６％，息１５港仙

威勝控股（０３３９３）全年純利升２０﹒８％，派息２３港仙

雅迪（０１５８５）全年純利升５８％，派息４０港仙

建滔積層板（０１８８８）全年純利跌約７２％，減派息至２０仙

建滔集團（００１４８）全年純利跌６６％，減派息至７５仙

日清（０１４７５）全年多賺４﹒２％至３﹒２億元，息１５﹒１６

仙

華潤醫藥（０３３２０）旗下東阿阿膠年度多賺７７％

翰森製藥（０３６９２全年純利跌４﹒８％，末期息派５港仙

陳唱國際（００６９３）全年純利升１０﹒６％，末期息７﹒５仙

亞洲金融（００６６２）全年純利跌７０﹒５％至２億元，息３﹒５

仙

旭日企業（００３９３）全年純利升６％至３９２３萬元，派息４仙

中國外運（００５９８）全年純利升９﹒６％，派息１０分人幣

巨子生物（０２３６７）全年純利升２１％至１０億元人民幣，不派

息

博耳電力（０１６８５）全年純利升１﹒５倍，不派息

國泰君安（０１７８８）全年純利跌９２﹒７％，息１仙

康師傅（００３２２）全年少賺３１％，連特別息派４６﹒７２分人

幣

天保能源（０１６７１）全年純利增至７８８﹒５萬元人民幣，息２

﹒４分

新福港（０１４４７）全年純利升７﹒５％至１８７２﹒９萬元，息

３﹒５仙

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《公司資訊》

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中石化（００３８６）堅持分紅政策穩定及連續性；今年計劃油氣當

量產量增１﹒３％，資本開支降１２％

葉氏化工（００４０８）斥８５００萬美元認購ＰＡＧＡＣ優先股

石四藥（０２００５）阿加曲班注射液獲內地藥品生產註冊批件

耀才證券（０１４２８）獲港交所頒發４個大獎

美團（０３６９０）王興稱將很快在香港推出外賣平台

內地白酒公司珍酒李渡通過港交所聆訊

渣打（０２８８８）上周五歐洲再回購約２０萬股，涉資１１５８萬

元；渣打集團同意出售約旦業務予ＡＪＩＢ，以簡化結構

百度（０９８８８）智能雲發布會改為閉門溝通會，邀約首批測試企

業；百度發布企業級大模型平台文心千帆，按輸出字數收費

中渝置地地（０１２２４）市場不明朗投資傾向保守，內地項目回撥

未有時間表

中電（００００２）未來３個月提供特別回扣，十萬戶獲６００元燃

料費資助

傳馬雲拒絕中國政府回國邀請，螞蟻集團今年內難望上市

和記港口信託於旗下香港貨櫃碼頭引進５Ｇ技術

招行（０３９６８）有信心今年淨息差優於同業，現時對瑞信ＡＴ１

債券沒有敞口

新奧能源（０２６８８）今年目標核心利潤增１０％以上，泛能業務

收入增逾四成

滴灌通澳門金融資產交易所開始試運，首批門店ＤＲＯ上市

雲谷教育表示馬雲一直無遠離學校，與校園長暢談ＣｈａｔＧＰＴ挑

戰

騰訊（００７００）回購９６萬股，涉資約３﹒５２億元

軟銀減持商湯（０００２０）１﹒９億股，套現逾５億元

建滔積層板（０１８８８）已增２０％產能迎接需求復甦

創維集團（００７５１）斥６億元人民幣收購惠州住宅用地

建滔集團（００１４８）張國榮：未來３年經營趨保守，本港樓市平

穩發展

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《國企紅籌》

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悅達國際控股（００６２９）附屬訂立反向保理協議

國藥控股（０１０９９）首兩個月銷量符預期，料創新藥帶動增長

中國建材（０３３２３）料今年資本開支３３０億元人民幣，水泥需求或觸底回升

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《神州民企》

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萬國數據（０９６９８）與馬來西亞ＴＮＢ簽署供電協議

安東油田（０３３３７）有望今年回復派息，考慮將旗下業務分拆上

市

力勤資源（０２２４５）旗下電池級硫酸鎳產品成功出產

ＦＳＭＯｎｅ評恒大境外債務重組方案，拆解來龍去脈

四環醫藥（００４６０）旗下兩藥品獲准開展用於晚期實體瘤治療的

臨床試驗

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《中國要聞》

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李強將出席博鰲開幕式，新加坡總理李顯龍等應邀出席

兩部門表示企業研發費用可於稅前加計扣除

財政部表示延續實施殘疾人就業保障金優惠政策；２月全國發行新增

地方政府債券４４１９億元

物流企業大宗商品倉儲用地實行稅收優惠至２０２７年

教育部表示進校園活動嚴禁出現商業宣傳

鐵路上海東站正式開工建設

廣西啟動今年第一批豬肉儲備臨時收儲工作

江西修訂省級農業龍頭企業管理辦法，５月起施行

市監總局表示制止餐飲浪費納入飯店業信用等級評價指標

上海浦東發布１５條舉措，助陸家嘴全球資管中心建設

深圳力促直播帶貨，目標２０２５年銷售額超３０００億

王文濤會見雀巢集團施奈德，就深化對華合作等交流

首２月對外承包工程完成額增１１％，新簽合同降一成

山東港口將與南韓濟州道開展文旅等多方面合作

發改委鄭柵潔晤西門子博樂仁：合作打造產業數字化

工業企業利潤大跌，統計局表示需求尚未完全恢復

商務部表示首兩月中國對外非金融直接投資按年增逾兩成

首兩月全國規上工業企業利潤按年大降２２﹒９％

廣東與沙特阿美簽合作備忘錄，探索能源等投資機會

今夏上海機場航班量恢復至２０１９年同期八成

人行２５５０億逆回購利率持平，今淨投放２２５０億

國務院關稅稅則委：續對煤炭進口實施零稅率

兩部門表示研究支持消費基礎設施發行ＲＥＩＴｓ

內地再拓寬ＲＥＩＴｓ試點範圍，涵蓋購物商場促消費

中芯、華為搶半導體人才，三倍薪資挖角台灣工程師

中國副財長晤德勤主席，冀德勤誠懇接受處罰吸取教訓

貴州政協原副主席李再勇接受中紀委審查調查

奇瑞新能源下調各類車型官方指導價，最高降９０００元

中證監核准瑞銀資管瑞士股份公司ＱＦＩＩ資格

多地城投企業提前兌付債券，今年已提前兌付１０４億

券商經互聯網平台第三方導流或重啟，螞蟻等爭奪流量

主板註冊制新股今起申購，４月中上旬有望上市

內部人士表示ＨＵＡＷＥＩ問界無投放出租車市場計劃

泛海控股信息披露違規，被北京證監局發函警示

商務部部長王文濤會見蘋果庫克，就穩定供應鏈等交流

家樂福中國內地首店月底關閉，北京店租約到期不續租

日本一藥企日籍員工在華被拘，外交部表示涉間諜活動

文旅部表示促消費，向旅遊者提供先遊後付等金融服務

兩部門表示執行小微企業和個體戶所得稅優惠政策

法國農業信貸銀行設立全資持有的中國諮詢子公司

科技部促深度融合人工智能與科學研究，發展專用平台

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５％，郭台銘今赴美，馬英九率團訪大陸

馬英九今午抵滬展開祭祖交流之旅，傳陸方高規格接待；馬英九率學

子啟程赴陸：盼兩岸青年互動改善兩岸氛圍

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《國際要聞》

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前總統馬克里表示不會再次競選阿根廷總統

北韓發射兩枚彈道導彈，續對美韓施加壓力

澳洲工黨在新南威爾士州選舉勝出及成為州議多數黨

烏克蘭呼籲安理會開特別會議，應對普京核武部署

美國民主黨員Ｒｏ Ｋｈａｎｎａ表示不會競選參議員

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《外圍經濟》

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ＬＭＥ相隔逾一年後重開鎳亞洲時段交易

債券投資者全力押注美國經濟衰退即將來臨

分析指澳洲儲備銀行下個月不會停止加息

蘋果或將於６月份推出混合現實耳機

銀行業危機下避險需求激增，對沖基金錯押日圓會走低

Ｅｕｌｅｒ被盜代幣獲返還，ＥＵＬ反彈近五成

施羅德投資表示銀行危機見緊縮奏效，料年底前減息半厘

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《大國博弈》

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疑涉避稅面臨在美被關閉風險，ＳＨＥＩＮ表示虛假說法

美思明智北京五名中國員工被拘，外交部表示涉非法經營

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《連環爆雷》

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歐洲央行副行長指銀行業動盪為利率政策帶來陰影

瑞銀對瑞信的緊急收購縮減中小企業的融資選擇

第一公民銀行同意收購矽谷銀行

許正宇稱本港銀行系統十分穩健，相關風險敞口有限

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《高層論壇》

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世界銀行表示中國經濟加速復甦，提振全球信心

中財辦韓文秀稱中國是國際金融安全的避風港

劉昆稱對民營經濟、外企等各類市場主體一視同仁

商務部表示中國加大創新支持力度，鼓勵外商設研發中心

發改委表示提升產業鏈安全，防範化解金融房地產等風險

習近平稱促進經濟復甦需要共識與合作，堅持對外開放

蘋果公司庫克稱相信中國創新發展迅速會再加速

安聯ＣＥＯ表示期待獲公募基金和養老金投資管理資質

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《其他消息》

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葉劉淑儀稱資源有限，應先發展北部都會區

孔繁毅稱本港疫情告一段落，但６月或輕微反彈

楊潤雄料下午收到港協報告，不想跟進工作影響運動員

監警會成員陳錦榮稱警方要求遊行掛號碼牌可以理解

林定國稱市民應負維護國安義務，擬與副司長訪大灣區

許正宇稱三招吸引家族辦公室，冀２０２５年前最少２００家落戶

物流服務署不滿口罩質量不合格，向供應商入稟追討逾１６００萬元

藝能工程等３公司涉ＭＩＲＲＯＲ演唱會意外遭檢控，５﹒２５再訊

本港出口貨值連跌十個月，但２月跌幅僅８﹒８％遠勝預期

香港機場２月客運量飆升２４倍，貨運量升６﹒７％

特首率團訪問中東後，相繼有本港初創公司與當地企業合作

房委會將首兩季差餉寬免轉歸租戶，涉款最多約１１﹒９億

深股通額度全日用７億元，外資連續兩日淨流出；滬股通額度全日用６億元，外資淨流出近７億

元

富融推投資理財服務，認購門檻低至１０港元或１美元

新盤搶客，十大屋苑周末僅錄６宗成交創１４周新低

瑜一第１Ｃ期首推８０伙，折實售１２１６萬元起

八達通夥掌舖Ｂｏｕｔｉｒ獨家推「四通八達」一站式直播網店計劃

南華早報表示馬雲已結束外遊回國，現身杭州參觀學校

土瓜灣附近再現內地低價團，議員倡規管入境團團費

多名法庭記者遭不明身份男子跟蹤，記協發聲明譴責

富邦銀行於環球貿易廣場增設境外理財中心

東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店放售，客房數量計全港第二大

澳門旅遊局表示２月至今逾兩千旅行團６萬旅客訪澳

澳門續推交通票務優惠，對象擴至經香港抵澳海外旅客

艾睿鉑調查指９９％中國行政總裁指未來三年內需重塑商業營運模式

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