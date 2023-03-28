《國金頭條》美股漲跌不一，道指升近２００點，納指微跌５５點

《經濟通通訊社２８日專訊》周一（２７日）美國三大股指漲跌互見，儘管早段全部上升，

但科技股主導的納斯達克指數在收市上來震盪。納斯達克綜合指數下跌５５﹒１２點或０﹒５％

，收報１１７６８﹒８３點；道指升１９４﹒５５點或０﹒６％，收報３２４３２﹒０８點；標

普５００升６﹒５４點或０﹒２％，收報３９７７﹒５３點。

第一國民銀行（ＦＣＮＣＡ）達成協議收購倒閉的矽谷銀行，聯邦存款保險公司

（ＦＤＩＣ）表示，該交易包括以１６５億美元的折讓價收買矽銀價值約７２０億美元的資產。

另外，在美國上市的德意志銀行 （ＤＢ）股價亦強勁反彈，此前德國總理舒爾茨指該銀行仍保

持盈利，並表示沒有理由懷疑其未來。

此外，《彭博社》的一份報告稱，美國當局正在考慮擴大銀行的緊急貸款機制，以便第一共

和國銀行（ＦＲＣ）有更多時間來支持其資產負債表。《彭博社》引述知情人士指，官員們尚未

決定他們可以為第一共和國提供哪些支持，擴大聯儲局的支持是在早期階段權衡的幾個選項之一

。



＊風險胃納升溫金價回調＊



由於對全球銀行業困境的擔憂緩解提振了市場情緒，並促使資金投入股市等莓高風險資產，

美元周一表現疲軟。美匯指數在亞洲時段一度攀升後跌至１０２﹒８４，跌幅約０﹒２８％；歐

元兌美元則升至１﹒０８０１；英鎊兌美元回落至１﹒２２９１；美元兌日圓升至五日以來最高

的１３１﹒７８，收報１３１﹒５４；澳元兌美元報０﹒６６５１；美元兌瑞郎回落至

０﹒９１５６。

美元兌加元跌至１﹒３６５７加元，因供應擔憂導致油價大幅上漲。俄羅斯總統普京表示，

他將在白羅斯部署戰術核武器，油價攀升。５月的ＷＴＩ期油升３﹒５５美元或５﹒１％，收報

每桶７２﹒８１美元，為３ 月１３日以來最高。５月布油升３﹒１３美元或４﹒２％，收報每

桶７８﹒１２ 美元。４月汽油期貨升３﹒７％，收報每加侖２﹒６８美元。

周一金價走低，延續前一交易日的跌勢，原因是在全球股市因銀行業危機擔憂緩解而上漲後

，避險金屬需求下降。４月份期金期收低３０美元或約 １﹒５％，至每盎司１９５３﹒８美元

；５月期銀跌０﹒１９４美元，至每盎司 ２３﹒１４５ 美元。（ｐｃ）

