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即市新聞

28/03/2023 07:50

《國金頭條》美股漲跌不一，道指升近２００點，納指微跌５５點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》周一（２７日）美國三大股指漲跌互見，儘管早段全部上升，
但科技股主導的納斯達克指數在收市上來震盪。納斯達克綜合指數下跌５５﹒１２點或０﹒５％
，收報１１７６８﹒８３點；道指升１９４﹒５５點或０﹒６％，收報３２４３２﹒０８點；標
普５００升６﹒５４點或０﹒２％，收報３９７７﹒５３點。
　　第一國民銀行（ＦＣＮＣＡ）達成協議收購倒閉的矽谷銀行，聯邦存款保險公司
（ＦＤＩＣ）表示，該交易包括以１６５億美元的折讓價收買矽銀價值約７２０億美元的資產。
另外，在美國上市的德意志銀行　（ＤＢ）股價亦強勁反彈，此前德國總理舒爾茨指該銀行仍保
持盈利，並表示沒有理由懷疑其未來。　
　　此外，《彭博社》的一份報告稱，美國當局正在考慮擴大銀行的緊急貸款機制，以便第一共
和國銀行（ＦＲＣ）有更多時間來支持其資產負債表。《彭博社》引述知情人士指，官員們尚未
決定他們可以為第一共和國提供哪些支持，擴大聯儲局的支持是在早期階段權衡的幾個選項之一

　
＊風險胃納升溫金價回調＊
　
　　由於對全球銀行業困境的擔憂緩解提振了市場情緒，並促使資金投入股市等莓高風險資產，
美元周一表現疲軟。美匯指數在亞洲時段一度攀升後跌至１０２﹒８４，跌幅約０﹒２８％；歐
元兌美元則升至１﹒０８０１；英鎊兌美元回落至１﹒２２９１；美元兌日圓升至五日以來最高
的１３１﹒７８，收報１３１﹒５４；澳元兌美元報０﹒６６５１；美元兌瑞郎回落至
０﹒９１５６。
　　美元兌加元跌至１﹒３６５７加元，因供應擔憂導致油價大幅上漲。俄羅斯總統普京表示，
他將在白羅斯部署戰術核武器，油價攀升。５月的ＷＴＩ期油升３﹒５５美元或５﹒１％，收報
每桶７２﹒８１美元，為３　月１３日以來最高。５月布油升３﹒１３美元或４﹒２％，收報每
桶７８﹒１２　美元。４月汽油期貨升３﹒７％，收報每加侖２﹒６８美元。
　　周一金價走低，延續前一交易日的跌勢，原因是在全球股市因銀行業危機擔憂緩解而上漲後
，避險金屬需求下降。４月份期金期收低３０美元或約　１﹒５％，至每盎司１９５３﹒８美元
；５月期銀跌０﹒１９４美元，至每盎司　２３﹒１４５　美元。（ｐｃ）

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