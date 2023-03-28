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即市新聞

28/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指周線圖上周呈現「早晨之星」？

　
　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向淡和偏好。有讀者朋友問：「上周恒指陰陽燭周線圖上呈現的是否『早晨之星』利好轉向
形態？」上周恒指開市位１９３５３高於兩周前的收市位１９３２０，故這個形態肯定不算是典
型「早晨之星」。此外，前周錄得的為身軀短小的陽燭，而非典型的陰燭。然而，兩周前長身軀
陰燭的中間位為（２０４３８＋１９３２０）╱２＝１９８７９，低於上周收市位１９９１６，
符合「早晨之星」的要求。
　　得到答案了！上周呈現的只為於持續跌浪後形成類似「早晨之星」的利好轉向形態，其威力
應被打折扣。因此，於我們繼續看（ｂ）浪反彈的同時，必須按形勢將止賺位逐步上移，以保障
既得利潤，即提防升勢突然因投資氣候急速轉壞而逆轉。本欄對短期後市依然看好，亦認為中期
後市可逐漸轉好，但投資者仍須保持審慎的應市態度。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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