《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｆａｌｌｉｎｇ！！！

《缸邊隨筆》環球金融市場如用一個字來形容，就只好用「跌」（Ｆａｌｌｉｎｇ）！！！

點跌法？



（１）息跌。



美２年期國債息跌，跌至３厘半水平，但美儲局一直口硬話遏通脹未成，仍須加息。對此，

筆者只好講，班儲局官員是閉門造車，把錯脈，用錯藥。原因？明天講。



（２）為甚麼２年期美國國債息跌？



今日是２０２３年３月２８日，兩年後是２０２５年３月２８日，美儲局自己估息在何水平

？息口點陣圖話到２０２５年中線是３厘，最低是２﹒４厘即是你班官老爺都估兩年後，息在３

厘水平啦！



投資是買未來，不是買現在，更不是買歷史。你美儲局兩年後要將兩年期債息壓至３厘，今

時兩年期債息價不早著先鞭炒到３厘，唔通仲要炒升息？



（３）美股３個指數都是在下降通道，為甚麼息會減，但股指會下？股市一方面是受利率水

平所左右，但更重要的是股票的盈利前景，今時美股的盈利前景受３個方面制約：



（ａ）美銀行股貸款的安全性，尤其是商業樓貸。



這些細小的區域銀行今時就承受著最大的資金流出，市場估逾１８０家，可以隨時爆煲。只

要有一兩家爆煲，就會重大地拖冧個市，危機是真，因為有３萬億的辦公樓是可以爆煲的。



（ｂ）銀行股走勢劣。



有破產危機的第一共和銀行，股價走勢差，是必然的。但美銀和德銀在上周五（２４日）的

差勁股價表現，反映投資者連大銀行也擔心。美銀在２９至３０美元區的支持很重要，如昨晚

（２７日）跌穿了，要叫阿媽；如德銀股價在昨晚又跌穿８歐元，就連歐洲銀行也危了。



（ｃ）從較長遠時段看，今次歐美銀行危機會斷了不少新科技的資金供應，當銀行要收遮，

大家都不要奢望科技股、醫療股，這些之前的經濟及大市的引擎可以預期起碼要一年半載才可重

新上路，此即如無奇迹，怕美國今年應陷經濟衰退。



＊期指不宜跌穿１８８４６＊



港股又如何？有謂海外錢湧來港銀行，數錢數到手軟。香港上海滙豐銀行行長：大量的存款

湧入我們銀行，所有的保險櫃都壓滿也放不下！連地下倉庫都放滿了！每天還有那麼多錢存入來

，沒有地方放錢了，怎麼辦？香港中國銀行行長：我們的員工都連續加班加點奮戰了２０多天，

連所有的休息日都放棄了，但是人手還不夠！點錢都點到手軟！香港渣打銀行行長：我從細到大

從來都沒有見到過這麼多錢！錢多得好似海水一樣湧進來，擋都擋不住！香港恒生銀行行長：這

是香港開埠以來銀行最多錢的一次！錢多到連站立的地方都沒有，光找地方放錢都煩透了！對啊

！目前香港４大行天天都湧入天文數字的錢！據不完全統計，就這個星期，從美國和瑞士湧入香

港的錢就多達２０００多億美元！是２０００多億！你沒有看錯！而且沒有停止的迹象！（擁有

１６７年歷史的瑞士信貸銀行破產，嚇壞了中國的富人，紛紛把存在外國銀行的錢取出來，存入

香港的銀行。）



大家可不要太興奮，因為錢多來港，港息必跌，港銀行同業拆息必跌，港滙必強，但我們似

乎看不到。更有甚者，要帶鈔來存錢，而不是拿個銀行本票來存錢，能存多少呢？估計港股在今

天就可見真面目，期指能企上２５０天線嗎？前兩天企上了，但昨天丟失了，成交量又大，如今

周期指跌穿１８８４６，你認為後市會如何？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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