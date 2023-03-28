《盤後部署》康師傳因兩個因素大跌，可候至１２﹒４元以下吸納

《經濟通通訊社２８日專訊》恒指今日略為反彈，高開１２０點，報１９６８８。美國第一

公民銀行同意收購矽谷銀行，紓緩銀行系統風險，滙控（００００５）、友邦（０１２９９）分

別高開１﹒８４％及１﹒０６％。其他藍籌股方面，中升（００８８１）高開４﹒３８％，京東

（０９６１８）高開２﹒４８％。

雖然騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等重磅科技股日內保持升勢，帶動恒指曾經

升逾３００點至１９８７５，惟阿里巴巴（０９９８８）延續上日跌勢，遏制了恒指升幅。恒指

最終收高於１００天線，惟仍未能成功突破２５０天線，全日收報１９７８４，升２１６點或升

１﹒１１％，主板成交１０６１﹒３５億元。國企指數報６７２９，升８１點或升１﹒２２％。

恒生科技指數報４１４４，升３８點或升０﹒９４％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２４５，跌６點或跌０﹒１９％，成交３９６８﹒８３億

元人民幣；深證成份指數報１１５６４，跌８３點或跌０﹒７２％，成交２６７１﹒３５億元人

民幣。



＊康師傅去年派息大跌近３１％＊



康師傅（００３２２）為全日表現最差藍籌股，低開５﹒２２％，中段曾跌逾１５％，及後

仍維持跌勢。全日跌１０﹒４４％，報１２﹒７元，成交約４１４３萬股，涉資５﹒２４億元，

盤中高見１３﹒４４元，最低見１２﹒２２元。

今日康師傅股價急挫，與業績表現有很大關係。集團截至２０２２年１２月３１日止全年純

利２６﹒３２億元人民幣，按年跌３０﹒７７％。派末期息２３﹒３６分及特別末期股息

２３﹒３６分人民幣，共派４６﹒７２分人民幣，較２０２１年合共派６７﹒５２分人民幣減少

３０﹒８％。純利及派息表現大幅倒退，與上日中石化（００３８６）的情況相似，今日的沽壓

相信大部分來自收息投資者。

另一個康師傅今日跌勢的致命傷，在於集團的業務展望。康師傅今年飲品收入增長指引為高

單位數，低於雙位數增長預期，盈利指引為３５億元人民幣，亦低於市場預期約３８億元人民幣

。此外，康師傅管理層承認需增加廣告開支比率，收復被統一企業（００２２０）搶走的市場份

額。本身業績表現不理想已是一大打擊，集團對業務的展望亦不太樂觀，讓市場大失所望，導致

股價跌幅顯著。



＊短線難收補下跌裂口＊



雖然內地復常後著重擴大內需消費，康師傅今年的業績有望改善。不過，今日康師傅裂口低

開並大幅走低，成交額大增，１０、２０、５０、１００及２５０天線全數失守。雖然跌至

１２﹒２２元後收窄跌幅，今日亦收於２月至３月初橫行密集區的底部附近，但已跌穿多條移動

平均線，短線要向上收補今日的下跌裂口並不容易。無貨者可考慮在１２﹒４元以下吸納，失守

１１﹒５元則止蝕。（ｅｒ）

