《窩輪豪情－梁業豪》恒指現處２－（ｂ）－ａ浪中？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

必需性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現

為中國財險（０２３２８）、農夫山泉（０９６３３）與兗礦能源（０１１７１），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股份，則宜首選康師傅（００３２２）、中國宏僑（０１３７８）與恒生銀行（０００１１）。

本周四（３０日）為３月份期貨、期權到期日，本周五（３１日）為３月份場外股票期權到

期日，估計港股於現水平反覆橫行居多。上周大市走勢明顯轉好，確認短期跌浪已於恒指

１８８２９告一段落。本欄一直假設中期反彈浪中的１浪起點為去年１０月下旬低位１４５９７

，終點浪可能是本月１日高位２０７０１。其後運行的２浪調整多屬「之字形」，可被細分為低

一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪。若上周低位１８８２９已是２－（ａ）浪底，即２－（ｂ）浪反彈已

經開始，港股應有不俗的再升空間。最後，２－（ｂ）浪多屬「之字形」，可被細分為低一級的

ａ－ｂ－ｃ三個浪，現仍處於２－（ｂ）－ａ浪上升過程中，但亦有可能是２－（ｂ）－ｂ浪下

跌過程正在發展中。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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