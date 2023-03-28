【虛幣世界】ＣＦＴＣ對幣安提起訴訟，比特幣跌破２７０００美元

《經濟通通訊社２８日專訊》在美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ） 對幣安及其創始人

趙長鵬提起訴訟，指該加密貨幣交易所涉嫌違反監管規定，故意在美國提供未註冊的加密貨幣衍

生產品，違反了聯邦法律。

Ｃｏｉｎｂａｓｅ交易所ＢＴＣ╱ＵＳＤ交易對跌至２６５２５美元，為３月１７日以來的

最低點；比特幣最近交易價格受制於２７０００美元，在過去２４小時內下跌３﹒１％。

ＳｔｏｃｋＣｈａｒｔｓ﹒ｃｏｍ 的高級技術分析師 Ｊｕｌｉｕｓ ｄｅ

Ｋｅｍｐｅｎａｅｒ表示，有關於幣安－ＣＦＴＣ訴訟「很可能」導致ＢＴＣ的價格走低。

然而，他補充說該訴訟的「影響尚不清楚」，儘管它提供了加強監管審查的最新例子，行業

將繼續密切關注這一趨勢。 他表示，比特幣可能會跌至之前的突破水平，接近 ２５０００

美元。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７０６１﹒３１元（美元．下同），跌０﹒２３％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７１２﹒４０元，跌０﹒１６％；艾達幣報

０﹒３４５０元，跌０﹒１７％；瑞波幣報０﹒４７９５元，升０﹒１３％。（ｕｌ）



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