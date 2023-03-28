  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/03/2023 08:47

【虛幣世界】ＣＦＴＣ對幣安提起訴訟，比特幣跌破２７０００美元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》在美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）　對幣安及其創始人
趙長鵬提起訴訟，指該加密貨幣交易所涉嫌違反監管規定，故意在美國提供未註冊的加密貨幣衍
生產品，違反了聯邦法律。
　　Ｃｏｉｎｂａｓｅ交易所ＢＴＣ╱ＵＳＤ交易對跌至２６５２５美元，為３月１７日以來的
最低點；比特幣最近交易價格受制於２７０００美元，在過去２４小時內下跌３﹒１％。
ＳｔｏｃｋＣｈａｒｔｓ﹒ｃｏｍ　的高級技術分析師　Ｊｕｌｉｕｓ　ｄｅ　
Ｋｅｍｐｅｎａｅｒ表示，有關於幣安－ＣＦＴＣ訴訟「很可能」導致ＢＴＣ的價格走低。
　　然而，他補充說該訴訟的「影響尚不清楚」，儘管它提供了加強監管審查的最新例子，行業
將繼續密切關注這一趨勢。　他表示，比特幣可能會跌至之前的突破水平，接近　２５０００　
美元。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７０６１﹒３１元（美元．下同），跌０﹒２３％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７１２﹒４０元，跌０﹒１６％；艾達幣報
０﹒３４５０元，跌０﹒１７％；瑞波幣報０﹒４７９５元，升０﹒１３％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning28/03/2023
黃瑋傑：港股陷調整仍有望展升浪　阿里仍屬弱勢　下半年先看100元
人氣文章國際動態28/03/2023
瑞典波蘭禁公務手機使用TikTok，墨西哥不跟隨
人氣文章國際動態28/03/2023
美國田納西州小學槍擊事件釀6死
人氣文章財經熱話28/03/2023
【虛幣世界】CFTC對幣安提起訴訟，比特幣跌破27000美元
人氣文章財經熱話27/03/2023
中石化少賺7%兼削派息股價受壓　公司強調保持派息連續性及穩定性
人氣文章中國故事27/03/2023
《神州經脈》馬雲現身杭州談ChatGPT　工業企業利潤跌兩成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金