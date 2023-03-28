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28/03/2023 10:48

《異動股》領展跌近２％，「五供一」獲超購，３月３０日開始買賣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》領展（００８２３）現價跌１﹒７９％，報４９﹒４５元，該
股成交約３０１萬股，涉資１﹒５０億元，盤中高見５０﹒５元，最低見４９﹒３５元。
　　領展（００８２３）早前宣布以「五供一」形式，每個供股基金單位價格４４﹒２元，折讓
２９﹒６％。公司公布供股結果，指供股獲超額認購，合共接獲１４０３０份有效接納，並接獲
合共１０﹒２２億個供股基金單位的申請，相當於供股項下可供認購４﹒２５６億個供股基金單
位的總數約２４０﹒３％。領展又指，供股已於上日（２７日）下午５時正成為無條件，扣除開
支後的供股所得款項淨額約１８５億元。
　　此外，領展公布聯交所上市委員會已批准繳足股款供股基金單位上市及買賣，預期繳足股款
的供股基金單位將於３月３０日（星期四）在聯交所開始買賣。
　　現時，恒生指數報１９６５１，升８３點或升０﹒４３％，主板成交３８１﹒２８億元。國
企指數報６６７６，升２７點或升０﹒４２％。恒生科技指數報４１１６，升１１點或升
０﹒２７％。
　　即月期指新報１９６５４，升５１點，高水３點。即月國指期貨報６６８０，升２６點，高
水４點。即月科指期貨新報４１２０，升２點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２４９，跌１點或跌０﹒０５％，成交１８８９﹒６８億元人民幣。深證
成份指數報１１５８９，跌５８點或跌０﹒５０％，成交１３０３﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展（００８２３）　　　　　４９﹒４５元　跌１﹒７９％
　　越秀房託（００４０５）　　　　１﹒９５元　　　　無升跌
　　陽光房產（００４３５）　　　　３﹒２３元　跌０﹒９２％
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒４５元　跌０﹒４６％
　　泓富產業信託（００８０８）　　２﹒０６元　升０﹒９８％
　　招商局商託（０１５０３）　　　２﹒２１元　升０﹒９１％
　　冠君產託（０２７７８）　　　　　３﹒３元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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