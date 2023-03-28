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28/03/2023 13:19

《中概異動》騰訊升逾４％冠藍籌，嶺南股份指將推聊天機械人產品

　　《經濟通通訊社２８日專訊》騰訊（００７００）Ｈ股現價升４﹒６３％暫為最佳表現藍籌
，報３７９﹒６元，該股成交約１８０６萬股，涉資６７﹒５０億元。
　　ＡＩ概念股嶺南股份（深：００２７１７）被問及與騰訊在類ＣｈａｔＧＰＴ產品方面合作
時在互動平台透露，騰訊即將推出的ＣｈａｔＧＰＴ產品，相信會精雕細琢，成為經典產品與應
用。嶺南股份方面又提到，已與騰訊簽訂了關於ＡＩ、大數據等技術合作的戰略協議，與騰訊探
索最新產品與應用的合作。
　　現時，恒生指數報１９７３９，升１７２點或升０﹒８８％，主板成交５６８﹒０５億元。
國企指數報６７１０，升６１點或升０﹒９３％。恒生科技指數報４１４２，升３６點或升
０﹒９０％。
　　即月期指新報１９７４９，升１４６點，高水９點。即月國指期貨報６７１５，升６１點，
高水５點。即月科指期貨新報４１４３，升２５點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３２６３，升１２點或升０﹒３８％，成交２５６５﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６４４，跌３點或跌０﹒０３％，成交３９９０﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　　　　　３７９﹒６０元　升４﹒６３％
　　嶺南股份（深：００２７１７）　４﹒２８元人民幣　升８﹒０８％
　　百度（０９８８８）　　　　　　　１５１﹒２０元　升１﹒１４％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　　　８３﹒９０元　跌１﹒５８％
　　網易（０９９９９）　　　　　　　１４０﹒２０元　升２﹒０４％
　　商湯（０００２０）　　　　　　　　　２﹒７２元　跌３﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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