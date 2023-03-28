《中概異動》騰訊升逾４％冠藍籌，嶺南股份指將推聊天機械人產品

《經濟通通訊社２８日專訊》騰訊（００７００）Ｈ股現價升４﹒６３％暫為最佳表現藍籌

，報３７９﹒６元，該股成交約１８０６萬股，涉資６７﹒５０億元。

ＡＩ概念股嶺南股份（深：００２７１７）被問及與騰訊在類ＣｈａｔＧＰＴ產品方面合作

時在互動平台透露，騰訊即將推出的ＣｈａｔＧＰＴ產品，相信會精雕細琢，成為經典產品與應

用。嶺南股份方面又提到，已與騰訊簽訂了關於ＡＩ、大數據等技術合作的戰略協議，與騰訊探

索最新產品與應用的合作。

現時，恒生指數報１９７３９，升１７２點或升０﹒８８％，主板成交５６８﹒０５億元。

國企指數報６７１０，升６１點或升０﹒９３％。恒生科技指數報４１４２，升３６點或升

０﹒９０％。

即月期指新報１９７４９，升１４６點，高水９點。即月國指期貨報６７１５，升６１點，

高水５點。即月科指期貨新報４１４３，升２５點，高水１４點。

上證綜合指數報３２６３，升１２點或升０﹒３８％，成交２５６５﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１１６４４，跌３點或跌０﹒０３％，成交３９９０﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３７９﹒６０元 升４﹒６３％

嶺南股份（深：００２７１７） ４﹒２８元人民幣 升８﹒０８％

百度（０９８８８） １５１﹒２０元 升１﹒１４％

阿里（０９９８８） ８３﹒９０元 跌１﹒５８％

網易（０９９９９） １４０﹒２０元 升２﹒０４％

商湯（０００２０） ２﹒７２元 跌３﹒２０％

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（ｈｃ）

