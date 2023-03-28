《經濟通通訊社２８日專訊》福萊特玻璃（０６８６５）（滬：６０１８６５）公布，截至
去年１２月３１日止全年純利２１﹒２３億元（人民幣．下同），按年升０﹒１３％；每股盈利
０﹒９９元，不派末期息。
期內收入１５４﹒６１億元，升７７﹒４４％；毛利率２２﹒０７％，跌１３﹒４３個百分
點；營業利潤２１﹒５５億元，跌９﹒５１％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/03/2023 07:53
《國企紅籌》福萊特玻璃（０６８６５）全年純利２１億元，不派息
《經濟通通訊社２８日專訊》福萊特玻璃（０６８６５）（滬：６０１８６５）公布，截至
去年１２月３１日止全年純利２１﹒２３億元（人民幣．下同），按年升０﹒１３％；每股盈利
０﹒９９元，不派末期息。
期內收入１５４﹒６１億元，升７７﹒４４％；毛利率２２﹒０７％，跌１３﹒４３個百分
點；營業利潤２１﹒５５億元，跌９﹒５１％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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