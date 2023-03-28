《國企紅籌》福萊特玻璃（０６８６５）全年純利２１億元，不派息

《經濟通通訊社２８日專訊》福萊特玻璃（０６８６５）（滬：６０１８６５）公布，截至

去年１２月３１日止全年純利２１﹒２３億元（人民幣．下同），按年升０﹒１３％；每股盈利

０﹒９９元，不派末期息。

期內收入１５４﹒６１億元，升７７﹒４４％；毛利率２２﹒０７％，跌１３﹒４３個百分

點；營業利潤２１﹒５５億元，跌９﹒５１％。（ｗｈ）



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