【博鰲論壇】報告：復甦步伐推進，亞洲經濟體ＧＤＰ料增４﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》博鰲亞洲論壇年會今日至３１日在海南博

鰲舉行。博鰲亞洲論壇今日發布旗艦報告－－《亞洲經濟前景及一體化進程２０２３年度報告》

，預計亞洲經濟整體復甦步伐繼續推進，區域生產、貿易、投資一體化和金融融合進程將加快，

亞洲將把握好全球經濟治理的「亞洲時刻」。

報告指出，亞洲經濟體抗外部衝擊能力、產業鏈重構與韌性、應對氣候變化以及區域貿易協

定落實是四大值得重點關注的問題。

作為世界經濟的重要引擎，報告認為，亞洲經濟體２０２３年加權實際國內生產總值

（ＧＤＰ）增長率為４﹒５％，較２０２２年的４﹒２％有所提升，成為世界經濟放緩大背景下

的一大亮點。ＩＭＦ的分析顯示，僅中國和印度兩國就將貢獻２０２３年全球增長的一半，中國

經濟增速每提高１個百分點，亞洲其他地區的產出就會增加約０﹒３％。此外，亞洲其他地區的

貢獻度也將達到１╱４。

盡管２０２３全球勞動力市場趨於惡化，亞洲各區城就業增長乏力，但亞洲特別是東亞地區

２０２３年就業形勢或好於預期。亞洲整體２０２３年就業增長率預計為０﹒８％，低於

２０２２年的１﹒７％，也低於全球水平。該預測並未考慮到中國優化疫情防控措施後經濟回升

對亞洲乃至世界經濟的提振作用以及對就業的支撐效應。



＊亞洲主要貨幣的匯率趨穩，輸入性通脹壓力降低＊



２０２３年，亞洲地區的通脹壓力有望減緩，但推動通脹上行與下行的因素共存。大宗商品

價格從峰值回落有利於緩解輸入性通脹壓力。全球經濟增長放緩抑制需求從而減緩通脹壓力。全

球供應鏈面臨的價格壓力正在緩解，這從供給端削弱通脹壓力。亞洲勞動力市場尚未完全恢復。

亞洲主要貨幣的匯率趨穩，輸入性通脹壓力降低。

報告並認為，在亞洲產業鏈重構與韌性問題上，亞洲應抓住全球產業鏈區域化機遇，積極推

進區域經濟一體化，構建更加緊密的區域共同市場；抓住全球產業鏈信息化、數字化、網絡化、

智能化機遇，推動數字技術創新，促進數字經濟發展與合作；需應對全球產業鏈斷裂帶來的衝擊

，有效保障關鍵初級產品和中間產品的供應。

