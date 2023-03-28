【博鰲論壇】報告：多邊合作和混合融資是亞洲應對挑戰重要方式

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》博鰲亞洲論壇今起至周五舉行。年度旗艦

報告《博鰲亞洲論壇可持續發展的亞洲與世界２０２３年度報告﹣亞洲發展融資：政府社會共行

動》正式發布。報告稱，在當今世界中複雜性和不確定因素增加、全球經濟增長放緩的背景下，

亞洲仍保持著相對較強的發展潛力和動能。然而，通貨膨脹、地震、洪澇、乾旱、供應鏈中斷、

糧食和能源短缺、氣候變化等多重危機也給亞洲經濟體特別是中低收入經濟體，帶來了巨大的發

展挑戰，並會加劇中低收入發展經濟體的外部脆弱性，特別是引發外債危機。多邊合作和混合融

資是亞洲應對嚴峻挑戰和填補發展資金缺口的重要方式。

報告呼籲公共和私營部門採取共同行動，不遺餘力地促進發展融資，維護國際社會團結並彌

合分歧，推動世界重回可持續發展軌道。報告認為，包括主權財富基金在內的亞洲機構投資者可

以在條件允許的情況下，將資金向發展融資領域傾斜。亞洲各地的證券交易所也可以為中小企業

發展和可持續發展目標的融資提供最迫切需要的服務。



＊亞洲發展融資提八項建議，ＰＰＰ項目要採用ＥＳＧ標準＊



《報告》並稱，發展融資對亞洲經濟的迅速崛起做出了突出貢獻，但是亞洲的發展融資面臨

諸多挑戰，由於發達經濟體財政和貨幣緊縮，２０２２年上半年亞洲地區的資本流入量明顯下降

，淨流出４０億美元。許多亞洲經濟體的財政空間有限，限制了公共部門對發展融資的支持。此

外，目前較多亞洲經濟體的政策框架不足，難以推動產生可獲得銀行融資的項目，更重要的是，

所有的發展融資參與者之間未形成合力，碎片化風險在逐步上升。

為此，《報告》為亞洲發展融資提出了八項建議，ＰＰＰ為其中一項。《報告》指出，可持

續性已成為亞洲ＰＰＰ項目的一個重要主題，因此需要開啟ＰＰＰ項目的新篇章，採用ＥＳＧ標

準，踐行綠色金融理念，增加環境效益並提高項目的可融性。

《報告》在發展融資的公私夥伴關係框架中稱，得益於不同發展中經濟體的公司夥伴關係框

架種類多樣，２０２２年亞洲成為公私夥伴關係項目數量最多的地區；良好運作的ＰＰＰ框架包

括賦能環境、法律框架、制度安排和政府支持機制；亞洲ＰＰＰ框架有三個發展趨勢，分別是綠

色基礎設施、多邊開發銀行滲透和ＰＰＰ信息披露。

《報告》在中國公私夥伴關係框架中表示，許多政府機構可能參與跨部門和省份的公私夥伴

關係規劃、批准和採購，而支持公私夥伴關係的體制框架尚未完全整合。無論是通過實踐實操還

是制定監管框架，公私夥伴關係都在不斷推廣和發展，部委和地方的大量指南和其他文件幫助公

私夥伴關係落地，但是目前尚未有專門管理公私夥伴關係的條例出台。

