《午市前瞻》企穩１９９００才證明市場信心恢復，商湯２元先值博

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報１９７０７，升１３９點或０﹒７１％，主

板成交５１９億元。恒生中國企業指數報６６９５，升４６點或０﹒７％。恒生科技指數報

４１２７，升２１點或０﹒５３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７７﹒６元，升１４﹒８元或４﹒０８％，成交５５﹒６億元

；美團收報１３２元，升０﹒６元或０﹒４６％，成交３３﹒５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８３﹒９元，跌１﹒３５元或１﹒５８％，成交２１﹒８億元。康師傅控股（００３２２）跌

１１﹒２８％，收報１２﹒５８元，該股成交約２５５５萬股，涉資３﹒２３億元，盤中高見

１３﹒４４元，最低見１２﹒２２元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊張智威：市場信心恢復需時＊



美國第一公民銀行就收購矽谷銀行達成協議，為銀行系統危機降溫，隔晚道指升近２００點

；受消息刺激，滙控（００００５）及友邦（０１２９９）今早回升，加上騰訊有追捧，三大重

磅股支撐恒指向上。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股近期處於區間上落

格局，要突破橫行市仍需時間，畢竟美國銀行業危機是否已完全解決仍未知，一間又一間銀行接

連出現爆煲風險，但隨後又要央行出手相助，令股市跟隨消息升升跌跌。

他指，市場信心需時恢復，目前１８８００為恒指較強支持，因早前三度下試該水平後都有

見反彈，但同時上方１９９００為會有阻力，而該位則是矽谷銀行出事前的水平，若可重新企穩

１９９００則反映市場信心已恢復。



＊商湯業績難有好表現＊



商湯（０００２０）將於今日公布業績，但績前再出現減持消息。軟銀於上周二（２１日）

以每股平均價２﹒７１０６元，減持商湯１﹒９０４億股股份，套現５﹒１６億元，持股量由

１５﹒５１％進一步降至１４﹒７８％。

張智威指商湯的減持陰霾纏繞不散，軟銀減持套現逾５億元後，持股量仍有超過１４％，反

映軟銀仍有相當巨大的減持空間，故認為目前值博率不高。他又提到，關注商湯能否收窄虧損，

但已預期整體業績難有好表現，認為現價值博率不高。早前股價上試３元明顯見阻力，認為股價

最少要回落至２元才有較大值博空間。

不過，張智威亦補充，ＡＩ概念股仍然是市場一個熱炒主題，如百度（０９８８８）最新公

布「文心千帆」，以至馬雲亦以ＣｈａｔＧＰＴ作為話題，可見相關概念股仍值得關注。

（ｈｃ）

