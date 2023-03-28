【連環爆雷】匯豐澳洲ＣＥＯ：收購矽谷銀行英國子公司具商業價值

《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐澳洲行政總裁Ａｎｔｏｎｙ Ｓｈａｗ表示，匯豐控股

（００００５）收購

矽谷銀行（ＳＶＢ）英國子公司，從商業角度來看「很有道理」（ｍａｄｅ ｇｒｅａｔ

ｓｅｎｓｅ），與監管機構的壓力無關。

Ｓｈａｗ周二在ＡＦＲ銀行業峰會上表示，這是一個難得的機會，獲得那些資產組合、負債

組合以及７００名人才和３０００名客戶，很有道理。

他提到，匯控與英倫銀行和英國審慎監管機構合作，在１２－１５小時後便採取了行動，而

解決這個問題不花英國納稅人一分錢。他認為，這是一個極好的例子，或可成為哈佛關於危機時

刻政府和私營部門如何高效運作的商業案例研究。

當被問及矽谷銀行英國子公司存款基數的穩定性時，Ｓｈａｗ表示，需要對其進行不同的解

讀。他說：「當你只依賴於ＡＴＭ或Ａｐｐ時，存款和抵押貸款是可以互換的商品」「然而，從

我們的角度來看，客戶忠誠度可以通過其他方式建立，在當前環境下更是如此。」

匯控以１英鎊（１﹒２美元）的代價收購了矽銀在英國的業務，並同意向矽銀英國業務注資

２０億英鎊。（ｃｌ）

