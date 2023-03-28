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即市新聞

28/03/2023 18:15

阿里巴巴成立六大業務集團，各業務具備條件可獨立融資及上市

　　《經濟通通訊社２８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）主席兼首席執行官張勇向全體員工發
信，宣布啟動「１＋６＋Ｎ」組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立六大業務集團和多家業務公
司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的ＣＥＯ負責制，阿里巴巴集
團全面實行控股公司管理。
　
＊設六大業務集團，擬獨立融資和上市＊
　
　　內部信提到，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛
等六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，實行公司化管理。重組後，
各業務單位有獨立ＣＥＯ，當中雲智能集團，由張勇兼任ＣＥＯ；淘寶天貓商業集團，戴珊任
ＣＥＯ；本地生活集團由俞永福擔任ＣＥＯ；菜鳥集團由萬霖擔任ＣＥＯ；國際數字商業集團由
蔣凡任ＣＥＯ；而大文娛集團，則由樊路遠擔任ＣＥＯ。
　　張勇在信中強調，市場是最好的試金石，未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資
和上市的可能性。
　
　
＊將全面實行控股公司管理＊
　
　　他指出，今次調整後，除滿足上市公司合規要求外，集團的中後台職能部門將全面做輕、做
薄，將全面實行控股公司管理，又指多年以來積累的中後台能力，將有序進入到相關業務集團和
公司，為前台業務發展繼續發揮重要價值。
　　張勇在信中強調，市場的變化永不停止，新一代技術浪潮不斷湧現，不擁抱變化就會變得僵
化，不改變自身就會被時代打敗。２４歲阿里正迎來新的發展契機。要成為一家活１０２年的好
公司，要堅持讓天下沒有難做的生意，就必須始終自我驅動，必須具備自我變革的勇氣，必須堅
持走在自我變革的路上。（ｂｉ）

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