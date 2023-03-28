《再戰明天》澳洲公布ＣＰＩ，中石油中海油建行公布業績

《經濟通通訊社２８日專訊》澳洲公布ＣＰＩ，及中石油中海油建行公布業績，料為周三

（２９日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議；台灣總統蔡英文出訪拉

丁美洲友邦貝里斯及瓜地馬拉，途中將過境美國紐約及洛杉磯。周三本港時間２：３０ｐｍ，東

盟國家財長和央行總裁舉行會議，東盟秘書長高金洪和亞洲開發銀行（ＡＤＢ）行長淺川雅嗣到

會。４：４５ｐｍ，英國財政大臣亨特在下議院財政委員會就３月１５日公布的預算案發表講話

。晚上１０：００ｐｍ，美聯儲和聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）高級監管官員在眾議院委員會

作證，討論最近矽谷銀行和Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行的倒閉，美聯儲金融監管副主席巴爾和

ＦＤＩＣ董事長格倫伯格將發表證詞。



＊美國公布成屋待完成銷售，潤地蒙牛國壽碧服業績＊



數據方面，周三本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布２月消費者物價指數，年率升幅料由

７﹒４％收窄至７﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋待完成銷售，月率料由

８﹒１％逆轉至下滑３％。

在本港，明日公布業績的公司有：快手（０１０２４）、潤地（０１１０９）、華晨

（０１１１４）、蒙牛乳業（０２３１９）、國壽（０２６２８）、碧桂園服務（０６０９８）

、中石油（００８５７）、中海油（００８８３）、建行（００９３９）等。

此外，明日萬物雲（０２６０２）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

