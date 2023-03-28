【連環爆雷】星展對瑞信或矽谷銀行沒有或僅有少許風險敞口

《經濟通通訊社２８日專訊》星展集團在新交所發表公告稱，矽谷銀行及瑞信事件並未影響
其財務狀況，其中沒有或僅有少許風險敞口。而上述兩行崩潰原因具有特異性，並不會出現於星
展。
該行稱，將於５月２日的季度業績發布會上公布最新展望，打算在新加坡和香港以外的４個
市場中的某一個或多個深化業務。（ｒｈ）
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