綠城中國（３９００）料今年實現１５００－１６００億人幣銷售額

《經濟通通訊社２８日專訊》綠城中國（０３９００）執行董事李駿在網上全年業績會議中

表示，按照去年實現６０％至６５％去化率，及以現有存量貨源估算，今年全年可實現１５００

億至１６００億元（人民幣．下同）銷售額，且年內投資總貨值料跑贏去年１０３７億元，因此

今年新增實現銷售額有所保障。

李駿指出，近期內房市場銷售量價趨穩，若政策續發力，料市場最快第二季銷售企穩，惟復

甦可持續性需時觀察，集團對內地樓市看法謹慎樂觀。他續指出，集團３月至今存量項目日均來

訪量按月下降，由於２月需求釋放後趨穩，加上部分項目提價，但本月整體來訪量仍好於去年第

四季及今年１月。另３月新簽日均銷售額仍按月持平，且推盤量較高於１、２月。



＊收併購不屬今年重點，可售貨源全口徑貨值３６０１億元＊



雖然市場回暖，綠城中國行政總裁郭佳峰則指出，今年核心城市拿地競爭較激烈，公司仍首

先選定核心城市作底倉式及精準投資。雖然首季新增貨值不多，但料全年投資總貨值超越去年。

今年投資量入為出，將按市況及銷售計劃決定。他又指，若市場情勢好轉，遂關注下沉市場。

談及集團收併購策略，郭佳峰坦言此舉不屬新一年工作重點，由於相關項目質素不佳；股東

背景複雜等因素，但近期料有海南、廣東收併購機會。

集團表示，２０２３年可售貨源全口徑貨值３６０１億元；自投貨值２４７６億元。其中，

一線城市４３１億元，佔比１７％；二線城市１５６２億元，佔比６３％。截至去年底，已售未

結轉金額３２４５億元，當中今年未結轉金額為１９３９億元。

綠城中國執行董事耿忠強指出，境內融資方面，將積極再發行債券；今年境外到期債務７億

美元，而過去操作可保證今年到期債務如期償還及明年到期債務提前置換。他稱，隨監管利好及

銷售階段性回暖，集團資金安全性提高。（ｒｈ）

