太興集團（６８１１）全年盈轉虧４３１５﹒３萬元，派息２﹒５仙

《經濟通通訊社２８日專訊》太興集團（０６８１１）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年淨虧損４３１５﹒３萬元，而２０２１年同期純利９９７１﹒６萬元；每股基本虧損
４﹒３仙，派末期息２﹒５仙，按年跌４９﹒５％。
期內收益２６﹒７５億元，按年跌１５﹒６９％。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|國際動態28/03/2023
以色列總理內塔尼亞胡宣布暫緩推進司法改革
|財經熱話28/03/2023
康師傅盈利倒退派息大減 大行意見分歧插逾一成 受惠國策可趁低吸？
|大行報告28/03/2023
【大行炒D乜】盤點騰訊、美團、小米、中石化、神華…最新目標價 一表睇晒誇啦啦！
|財經熱話28/03/2023
《午市前瞻》恒指企穩19900才反映信心恢復 商湯2元先值博
|財經熱話28/03/2023
炒作馬雲行蹤阿里(9988)曾飆近90元大關 惟小心跟車太貼
|財經熱話28/03/2023
高盛上調美國經濟衰退概率預測至35%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰