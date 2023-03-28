太興集團（６８１１）全年盈轉虧４３１５﹒３萬元，派息２﹒５仙

《經濟通通訊社２８日專訊》太興集團（０６８１１）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年淨虧損４３１５﹒３萬元，而２０２１年同期純利９９７１﹒６萬元；每股基本虧損

４﹒３仙，派末期息２﹒５仙，按年跌４９﹒５％。

期內收益２６﹒７５億元，按年跌１５﹒６９％。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

