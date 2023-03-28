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28/03/2023 12:26

石四藥（２００５）全年純利升４３％至１１﹒２億元，末期息８仙

　　《經濟通通訊社２８日專訊》石四藥（０２００５）公布，截至２０２２年１２月３１日止
全年純利１１﹒２３億元按年升４２﹒９４％，每股基本盈利３７﹒６１仙；派發末期息８仙，
全年派息１４仙，按年增長約１７％。
　　期內收益６４﹒３４億元，升２０﹒１１％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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