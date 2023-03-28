港鐵：新機制下今年可加價２﹒３％，料九成乘客車費加四毫或以下

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵公司（０００６６）今日宣布，經計算政府剛公布的去年

１２月運輸業名義工資指數按年變動（＋３﹒６％）後，２０２３╱２４年度（本年度）港鐵票

價調整幅度為＋２﹒３％。此調整幅度是按照公司於今年３月２１日公布的票價調整機制最新安

排，以及公司為支持疫情後經濟復甦而作出的一次性特別安排１計算所得。

港鐵公司香港客運業務總監楊美珍表示，港鐵公司過去３年與市民一同面對疫情所帶來的持

續衝擊及嚴峻挑戰。檢討後的機制及特別安排降低了票價調整幅度，因此公司預計本年度約九成

乘客車程的車費將為上調四毫或以下，希望平衡市民的負擔能力，同時確保公司能繼續為乘客提

供優質、可靠、便捷的鐵路服務。



＊稍後正式公布新車費表及實施日期＊



港鐵公司現正計算個別車程票價的變化。在完成所需的行政程序，包括向政府提交由兩名獨

立專家發出票價調整計算符合機制規定的證明書後，稍後會正式公布２０２３╱２４年度車費表

及實施日期。

根據政府統計處剛公布的去年１２月運輸業名義工資指數按年變動（＋３﹒６％）及早前公

布的去年１２月綜合消費物價指數按年變動（＋２％），以最新公布的生產力因素計算方法及特

別安排一併計算，所得本年度港鐵整體票價調整幅度３為＋２﹒３％。

本年度的票價調整幅度已包括早前公布的特別安排，即特別扣減其中１﹒２％及延後合共

１﹒８５％至２０２４╱２５年度實施。自兩鐵合併以來，港鐵平均每年的票價調整幅度，低於

同期的香港平均每年通脹率。



＊提高綠色小巴轉乘優惠＊



另外，港鐵一直為超過５００條指定小巴線的乘客，提供「綠色專線小巴轉乘優惠」，由今

年第四季起，優惠金額將由現時每程０﹒３元增加至０﹒５元。同時，港鐵公司會繼續提供恒常

車費優惠，惠及社會各個層面，包括上班族、長者、小童、合資格學生以及殘疾人士等，去年相

關優惠總值超過２１億元。（ｃｌ）

