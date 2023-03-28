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即市新聞

28/03/2023 16:35

《小傳日記》由一到千，百度文心千帆識直播帶貨咁堅？

　　《小傳日記》ＡＩ概念長炒長有，百度（０９８８８）今個月中出完文心一言，雖然事先戴
定頭盔話好多部分都未完善，不過用喺上嚟上面網民都係有好多意見，譬如早排就被人發現文心
一言製圖功能原來係請槍用外國ＡＩ模型，當然令唔撐國貨嘅神州網民失望。
　　於是噚日百度就加碼推出「文心千帆」，好多報道都話佢係文心一言升級版。其實由字面都
可以估到，升級嘅程度當然就係由「一」到「千」，當中已經包括埋成個文心一言喺入面，同時
再加埋全套文心大模型，以至係相應嘅開發工具鏈，遲吓仲可以做埋開源大模型，即係將自己開
放畀其他ＡＩ參考，好似而家文心一言用咗人哋個模型咁。
　　文心千帆主要針對企業級客戶，所以百度都係以閉門形式向企業客戶發布文心千帆。據有份
參與嘅記者報道，文心千帆可以３分鐘自動生成簡報、虛擬主播直播帶貨、訂酒店機票等等都做
得到，比起平民版嘅文心一言都做多好多嘢。
　　而且文心千帆係針對企業客戶，當然都係要收錢，將會以每１０００　ｔｏｋｅｎｓ收
１﹒２分人仔，以調用輸入輸出總字數收錢。Ｔｏｋｅｎ係聊天機械人計算字詞單位，以對手
ＣｈａｔＧＰＴ方式計，１個ｔｏｋｅｎ約莫係４個字母，大約４分之３個英文字。而
ＣｈａｔＧＰＴ每１０００　ｔｏｋｅｎｓ收０﹒２美仙（折合大約１﹒３７分人仔），計落文
心千帆就平過ＣｈａｔＧＰＴ。
　　當然做簡報訂機票呢啲都只係現時有報出嚟嘅文心千帆功能，可能仲有更多功能都未定，不
過都要等更多幫襯咗嘅用家講用後感。百度老闆李彥宏就好有信心，話其實文心同
ＣｈａｔＧＰＴ唔係差好遠，學習量都只係差一兩個月，呢段時間日日開夜車都追返唔少距離。
而文心千帆推出收費服務之後，相信就係開始睇得見聊天機械人變現能力嘅時候，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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