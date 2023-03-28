《宏觀有法－艾西亞》瑞信ＡＴ１減記亞洲衝擊有限，銀行間存差異

《宏觀有法》自矽谷銀行倒閉後，市場開啟了避險模式，負面情緒迭加自身問題為瑞信帶來

一場完美風暴，迫使瑞士金融市場監管局（ＦＩＮＭＡ）迅速採取拯救銀行的行動，避免為金融

業造成重大的道德風險。解決方案以瑞銀（ＵＢＳ）收購瑞信為核心，保護金融穩定的同時，也

宣布約１７０億美元的瑞信ＡＴ１債券（Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ Ｔｉｅｒ－１，額外一級資本

債券）將被完全減記。這個方案為市場帶來了衝擊，在本文中，我們將會分析亞洲銀行ＡＴ１債

券的情況，以及瑞士當局此舉將會為美元債券帶來的影響。

亞洲銀行的ＡＴ１與ＣＥＴ１的比率為１４％，與全球排名前１００銀行的平均水平基本相

同。一個關鍵的區別是，亞洲並不存在高度依賴ＡＴ１債券的極端情況－例如全球其他地區一些

實體的ＡＴ１比率可能高達４０％，亞洲沒有這樣的例子。不過，ＡＴ１債券對於所有銀行籌集

資金都具有同樣重要的意義，亞洲債券價格也受到了影響，但下跌幅度更加輕微。

具體來說，亞洲ＡＴ１債券價格平均下跌４﹒３％（包括在香港有大量業務的國際銀行），

低於許多市場的兩位數跌幅。總部位於亞洲、但業務遍及全球的銀行，或據傳發行了大量ＡＴ１

債券的銀行也遭受了損失。其他銀行的下跌幅度相對溫和。因此，雖然亞洲並非完全不受影響，

但好消息是亞洲不處於風暴中心。

此外，信用評級較低的亞洲銀行遭遇的拋售相對更加劇烈。整體來看，新加坡和韓國的表現

相對較好。而中國儘管信用評級也較低，但市場認為中國與全球銀行的金融聯繫相對有限。

除ＡＴ１債券外，亞洲Ｔ２債券的跌幅相對較小，為１﹒１％（包括在香港有大量業務的國際銀

行）。這表明目前市場正在對ＡＴ１債券的風險進行重新定價，而不是全面爆發全球金融危機。

總體而言，亞洲市場對金融債券反應有限，投資者主要在重新衡量全球銀行的特定工具（也

就是ＡＴ１債券）。儘管投資者反應也沒有體現出將會爆發全面危機的跡象，但是如果風險情緒

持續升溫，嚴重的避險環境在未來不是沒有可能為亞洲金融機構或高收益發行人帶來更大的影響

。

更重要的是，投資者未來將如何重新評估銀行發行的各種資本工具的風險，這將會產生結構

性影響。投資者開始擔心，就ＡＴ１和其他類似工具的安全性而言，瑞信並非個例。不過，各市

場資本框架並不完全相同，而且其他市場的監管機構也表現出了不同立場。一種可能的情況是，

金融業未來融資將需要支付更高的成本，這也會影響到亞洲，並且銀行批出貸款能會更選擇性，

最終導致信貸增長受到更多限制。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞、法國外貿銀行亞太區高級經濟學家 吳卓殷》



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