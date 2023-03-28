《投資原理－陳榮達》亞洲高息策略助提高組合防守力

《投資原理》美國接連有多間銀行倒閉觸發一場美國中小型銀行的信心危機，瑞信亦因內部

缺陷問題需要瑞士央行提供進一步的援助，更遭到同業瑞銀以低價併購，即使聯儲局採取了流動

性支持措施，但歐美銀行危機仍未真正消除，兩地經濟正面臨更高的衰退風險。縱使近期爆發的

一連串危機為亞洲股市帶來波動，但對亞洲銀行業及經濟的影響相當有限。再者，中國經濟正重

拾復甦步伐，有望帶動該區經濟進一步回暖，面對市場波動，投資者可部署亞洲高息資產增加組

合防守性。



＊中國今年經濟增長有望脫穎而出＊



繼早前美國矽谷銀行等三間銀行因流動性風險而面臨倒閉後，金融危機進一步蔓延至歐洲，

除瑞信被瑞銀以低價收購外，德銀信用違約掉期（ＣＤＳ）價格於上周顯著急升，加深市場對兩

地銀行業的憂慮。雖然西方國家所面臨的金融危機拖累亞洲市場表現，但只是投資情?所帶動，

考慮到中國經濟正穩步復甦，基本面相對穩健，在波動市下或能夠為投資組合提供強而有力的緩

衝。

中國政府於今月初舉行的兩會期間，將今年的經濟增長目標設定為５％，儘管為市場普遍預期

（５％至６％）的保守下限，當局不太可能採取更進取的刺激措施，但憑藉５％的經濟增長，中

國仍然能在２０２３年全球主要經濟體中脫穎而出。此外，根據過往經驗，中國所錄得的實際增

長通常高於增長目標。例如，２０２１年的經濟實際增長８﹒４％，遠高於６％的目標。



＊股息率逾４％的股份多集中在亞洲＊



除設定經濟目標外，政府提出要繼續大力發展數碼經濟及科技創新，並強調要支持平台企業

健康發展，因此，高端科技、互聯網等持續受惠國策的行業，長遠有望為投資者帶來不俗的回報

。另外，隨著過去不同政策對房地產市場的管控，資產開始轉移至其他投資領域，加上經濟復甦

財富會繼續增加，促使內地財富管理行業變得更加重要，該行業亦值得投資者留意。

中國作為亞洲最大的經濟體，復常下將會對亞洲其他市場帶來正面影響，例如會透過貿易及

旅遊創造出增值效應，根據高盛於今年初發布的研究報告指，香港、新加坡及泰國將會是受惠程

度最大的地區。現時ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）高息指數涵蓋亞洲多個國家的股份，該指數的今

年預測市盈率不足９倍，在中國復常引領下估值有條件向上修正。同時，亞洲股息亦較已發展國

家可觀，全球接近一半股息率超過４％的股票均位於亞洲，數目超過３００個，捕捉增長機遇的

同時，亦可增加組合的防守力。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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