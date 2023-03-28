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28/03/2023 10:38

《投資原理－陳榮達》亞洲高息策略助提高組合防守力

　　《投資原理》美國接連有多間銀行倒閉觸發一場美國中小型銀行的信心危機，瑞信亦因內部
缺陷問題需要瑞士央行提供進一步的援助，更遭到同業瑞銀以低價併購，即使聯儲局採取了流動
性支持措施，但歐美銀行危機仍未真正消除，兩地經濟正面臨更高的衰退風險。縱使近期爆發的
一連串危機為亞洲股市帶來波動，但對亞洲銀行業及經濟的影響相當有限。再者，中國經濟正重
拾復甦步伐，有望帶動該區經濟進一步回暖，面對市場波動，投資者可部署亞洲高息資產增加組
合防守性。
　
＊中國今年經濟增長有望脫穎而出＊
　
　　繼早前美國矽谷銀行等三間銀行因流動性風險而面臨倒閉後，金融危機進一步蔓延至歐洲，
除瑞信被瑞銀以低價收購外，德銀信用違約掉期（ＣＤＳ）價格於上周顯著急升，加深市場對兩
地銀行業的憂慮。雖然西方國家所面臨的金融危機拖累亞洲市場表現，但只是投資情?所帶動，
考慮到中國經濟正穩步復甦，基本面相對穩健，在波動市下或能夠為投資組合提供強而有力的緩
衝。
中國政府於今月初舉行的兩會期間，將今年的經濟增長目標設定為５％，儘管為市場普遍預期
（５％至６％）的保守下限，當局不太可能採取更進取的刺激措施，但憑藉５％的經濟增長，中
國仍然能在２０２３年全球主要經濟體中脫穎而出。此外，根據過往經驗，中國所錄得的實際增
長通常高於增長目標。例如，２０２１年的經濟實際增長８﹒４％，遠高於６％的目標。
　
＊股息率逾４％的股份多集中在亞洲＊
　
　　除設定經濟目標外，政府提出要繼續大力發展數碼經濟及科技創新，並強調要支持平台企業
健康發展，因此，高端科技、互聯網等持續受惠國策的行業，長遠有望為投資者帶來不俗的回報
。另外，隨著過去不同政策對房地產市場的管控，資產開始轉移至其他投資領域，加上經濟復甦
財富會繼續增加，促使內地財富管理行業變得更加重要，該行業亦值得投資者留意。
　　中國作為亞洲最大的經濟體，復常下將會對亞洲其他市場帶來正面影響，例如會透過貿易及
旅遊創造出增值效應，根據高盛於今年初發布的研究報告指，香港、新加坡及泰國將會是受惠程
度最大的地區。現時ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）高息指數涵蓋亞洲多個國家的股份，該指數的今
年預測市盈率不足９倍，在中國復常引領下估值有條件向上修正。同時，亞洲股息亦較已發展國
家可觀，全球接近一半股息率超過４％的股票均位於亞洲，數目超過３００個，捕捉增長機遇的
同時，亦可增加組合的防守力。
《惠理基金董事總經理香港零售業務主管　陳榮達》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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