恒指高收２１６點報１９７８４，騰訊收升４％，康師傅挫逾１０％

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股三大指數漲跌互見，儘管早段全部上升，但科技股主

導的納斯達克指數收市下跌５５點；道指收升１９４點；標普５００收升６點。

第一國民銀行（ＦＣＮＣＡ）達成協議收購倒閉的矽谷銀行，聯邦存款保險公司

（ＦＤＩＣ）表示，該交易包括以１６５億美元的折讓價收購矽銀價值約７２０億美元的資產。

港股向上，恒生指數全日收報１９７８４，升２１６點或１﹒１１％，主板成交

１０６１﹒３５億元。恒生中國企業指數報６７２９，升８１點或１﹒２２％。恒生科技指數報

４１４４，升３８點或０﹒９４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊收升４﹒２４％，報３７８﹒２元，該股成交約３１３４萬股，涉資

１１７﹒７７億元，盤中高見３８１元，最低見３６６﹒８元；美團收報１３４﹒６元，升

３﹒２元或２﹒４４％，成交６６﹒１４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒２５元，跌１元或

１﹒１７％，成交４４﹒７７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

經營內地虛擬社交平台Ｓｏｕｌ的Ｓｏｕｌｇａｔｅ第二度遞交香港上市申請，美銀及中金

公司為聯席保薦人。Ｓｏｕｌｇａｔｅ主要股東中包括騰訊旗下意像架構投資，

Ｓｏｕｌｇａｔｅ去年收入１６﹒７億元人民幣，按年增長３０﹒１％；全年虧損收窄

６１﹒６％至５﹒１億元人民幣；非國際財務報告準則下經調整虧損為４９５０萬元人民幣。

新奧能源（０２６８８）升３﹒３４％，收報１０５﹒１元；中石化（００３８６）升

３﹒０９％，收報４﹒６７元。

另外，去年全年少賺３１％的康師傅（００３２２），股價逆市收跌１０﹒４４％，報

１２﹒７元，該股成交約４１４３萬股，涉資５﹒２４億元，盤中高見１３﹒４４元，最低見

１２﹒２２元；阿里健康（００２４１）跌４﹒９１％，報６元。（ｋｙ）

