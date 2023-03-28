《威少看世界－張少威》馬克龍的「專制」與全球性「民主倒退」

《威少看世界》席捲全法國的反政府浪潮上周四（２３日）達到高峰，據組織示威活動的工

會稱，參加罷工和上街遊行的人超過３００萬（法國內政部說有１００多萬），足以見證民眾反

政府之聲勢。有媒體報道說，法國五分之一的教師罷工造成大量學校停課；運輸工人罷工令交通

受阻；旅遊景點的工人罷工，導致埃菲爾鐵塔和凡爾賽宮等巴黎最受歡迎的旅遊景點無法開放。

白天可以見到工會組織的示威遊行和抗議集會，各年齡段、各種膚色的示威者高呼口號載歌載舞

，外人看來好似嘉年華。晚上主要城市均出現無組織的肆意破壞和街頭騷亂，路邊的報紙箱和垃

圾桶被點燃，僅巴黎地區就有９０３起縱火（官方數據），街道上黑煙滾滾臭氣熏天。這是法國

今年以來第９天出現大範圍罷工抗議，警察當日出動水炮車驅散人群，並施放催淚彈。當天有

４５７人被逮捕，警察也有４４１人受傷。第二天，英法兩國分別宣布，英王查理斯（內地稱查

爾斯）推遲原定於兩天後開始的訪法行程。這是查理斯作為國王首次訪問法國，英法兩國領導人

都不願讓這次歷史性訪問因外部干擾而留下遺憾。



＊強行提高退休年齡，繞開議會避免「觸礁」＊



法國民眾連續數周上街示威，是為了阻止馬克龍總統領導的政府強行修改法律，將領取退休

金的年齡從６２歲提高到６４歲。當地民調結果顯示，大多數受訪者反對延遲退休，特別是一些

體力勞動者。然而隨著人口日趨老化，現在已有１７００萬人領取退休金，比１０年前多了

４００萬，政府的退休金支出已經佔到國內生產總值（ＧＤＰ）的１４％，比「發達國家俱樂部

」經合組織（ＯＥＣＤ）的平均水平高出一倍。橫向來看，四分之三歐洲國家領取退休金的年齡

都在６４歲以上，其中意大利和丹麥等國已延長至６７歲，因此馬克龍政府的改革方案並不算太

激進，而且如果不提高退休年齡，政府只能靠加稅來維持退休金系統，而加稅也是民眾普遍反對

的。

但是，改革觸動了很多人的經濟利益，讓法國的極左翼政黨和工會領導人可以藉機挑戰馬克

龍政府。評估過議會內各黨派議員的立場之後，馬克龍擔心法案可能得不到多數議員的支持。為

防止「觸礁」，他決定引用憲法中的一個特殊條款來強行立法。法國憲法第４９條第３段授權政

府，必要時議案可不經議會表決批准而成為法律，該法被簡稱為「４９﹒３法」。１９５８年戴

高樂任總統時將這一條加入憲法，其理據是讓行政首長有權對重大事件作出決定，不必受議會的

牽制。後來政府曾引用這項授權，確定發展法國的核威懾力量。



＊藐視民意作風專制，總統期望青史留名＊



引起民意反彈的另一個原因是馬克龍的孤傲與冷漠。他在電視上為自己的決定辯護時，表情

輕鬆，還曾自鳴得意地微笑，這激怒了很多電視觀眾。有參加示威的人對記者表示，馬克龍藐視

民意，不體諒基層民眾，只代表精英階層的利益，這是他們上街抗議的主要原因。

馬克龍確實是精英階層的代表，２０１７年初次當選總統時只有３９歲，去年連任時也只有

４４歲，與７８歲才當選美國總統的拜登形成巨大反差。作為成功人士，馬克龍高度自信，認定

的事就堅持到底。２０１８年柴油汽油等能源價格上漲引發民眾上街抗議，催生了「黃背心運動

」。然而公眾支持率跌至百分之二十五的馬克龍卻不為所動，「一硬到底」。這次改革退休制度

也按類似的「劇本」展開。雖然前幾任法國總統都意識到改革退休制度的迫切性，但卻沒膽量做

這件事，只有馬克龍自信必勝，堅持推動立法，以一人之力對抗法國民意，務求在歷史上留下精

彩的一頁。



＊強人當道民主倒退，世界大潮「逆流」暗湧＊



引用「４９﹒３法」強推退休制度改革可能是唯一可行方案，但這樣做客觀上剝奪了國會議

員作為民意代表在議會內表達立場的權利，法國人認為這有違民主的原則。無法阻止「程序碾壓

」的反對派議員，此時只能提出兩項對政府的不信任動議，而這兩項動議又沒能獲得議會通過，

最終無法扳倒馬克龍政府。

強人當道的結果是民主倒退，此類違反民意的行為屢見不鮮，顯示當今世界大潮中存在一股

「逆流」。有些領導人在民主體制下通過選舉掌握政權，但卻拒絕在施政時落實民主，拒絕傾聽

民意，始終以自己的意志為依歸，逐漸令國家走向專制。俄羅斯、匈牙利、土耳其，早已有目共

睹，最近又加上一個以色列。相比之下，馬克龍還算「循規蹈矩」，但在民主根基牢固的法國，

他的作風早已被視為「專制」，如今則有人稱他為「４９﹒３先生」，諷刺他不遵從民意。

法國主要工會和反對黨已決定今天（２８日）再次舉行大規模罷工和示威，並表示抗議行動

不會停止，一定要迫使政府撤回這項法案，而各大城市的警方已提前做好部署，防止騷亂升級。

儘管如此，馬克龍上周仍然宣布，４月初他會前往中國訪問，並邀請歐盟委員會主席馮德萊恩同

行，似乎無意理睬巴黎街頭的垃圾和夜晚騷亂的火光。這難道是要繼續展示他的「定力」嗎？

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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