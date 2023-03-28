《鍾之日記》騰訊撐港股，Ａ場三連跌

《鍾之日記》３月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



矽谷銀行資產被成功收購緩和金融危機，外圍股市回穩，香江魚缸兩日連挫後，今日反覆造

好，在科技股帶動下，一度飆逾三百點。恒指高開１２０點，報１９６８８，一度轉跌８點，低

見１９５５９，但十天線（現處１９５４３）見支持，午後最多升３０７點，高見１９８７５，

恒指最終收報１９７８４，升２１６點或１﹒１１％；國指收報６７２９，升８１點或１﹒２％

；科指升０﹒９％，收４１４４點。全日成交１０６１﹒３５億元。



＊Ａ場三連跌，成交續破萬億＊



滬深股市今早分化，滬綜指小幅高開０﹒１６％，ＣｈａｔＧＰＴ概念大幅回調，加上分析

認為早前公布的工業利潤仍然打壓市場情緒，拖累Ａ股反覆偏弱。滬綜指最終收跌０﹒１９％，

報３２４５﹒３８點，三連挫，創自３月２０日以來新低。深成指收跌０﹒７２％，創業板指跌

１﹒２％。

人民銀行連續兩日放水３２１０億元人民幣，兩市全日成交１００４２億元人民幣，連續四

個交易日破萬億關，惟成交按日跌近１２％，陸股通結束連續兩日淨流出，今日轉為淨流入

３﹒５４億元。

博鰲亞洲論壇年會今日起至周五（３１日）在海南舉行，是疫情３年以來首次恢復線下實體

舉辦。國務院總理李強３０日將出席開幕式並發表主旨演講。他昨日在北京會見出席中國發展高

層論壇的外企代表時強調，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。



＊推精雕細琢ＡＩ產品，騰訊挑戰３８０元關＊



據內媒報道，騰訊（００７００）在２０２３遊戲開發者大會上發布了自主研發的３Ｄ遊戲

場景自動生成解決方案，幫助開發者在極短的時間內打造出虛擬城市場景，有望提升遊戲開發效

率。另外，ＡＩ概念股嶺南股份（深：００２７１７）又透露，騰訊即將推出的ＣｈａｔＧＰＴ

產品，相信會精雕細琢，成為經典產品與應用。

騰訊今日股價強彈，撐起恒指７１點升幅，是表現最佳藍籌。全日漲４﹒２％，報

３７８﹒２元，盤中曾突破３８０元關。

大部分科技股也造好，昨日大跌的美團（０３６９０）反彈２﹒４％，報１３４﹒６元，京

東集團（０９６１８）升１﹒９％，百度（０９８８８）升１﹒８％，網易（０９９９９）升

１﹒８％，嗶哩嗶哩（０９６２６）升１﹒２％。「馬雲露面效應」迅速減退，阿里

（０９９８８）今日續跌１﹒２％。



＊人保太保齊談新會計準則＊



保險行業的兩大巨頭，中國人保（０１３３９）和中國太保（０２６０１）２７日均舉行業

績發布會。２０２０年財政部正式發布《企業會計準則第２５號－－保險合同》，並於２０２２

年底下發２０２３年度新保險合同會計準則下的報表格式。按照新會計準則要求，境內外同時上

市的企業，自２０２３年起執行。新會計準則也被業內稱為「中國版ＩＦＲＳ１７」。

中國人保首席財務執行官周厚傑表示，新的會計準則實施後，長期股權投資是各公司資產配

置比較好的選擇。

中國太保集團總裁傅帆表示，新會計準則的實施不會改變公司的經營目標，公司將繼續追求

業務價值和股東權益持續、穩定的增長。公司會建立適應新會計準則的績效管理、資產負債管理

和運營管理體系，實現平穩的切換。

人保收漲２﹒３％，太保亦升２﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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