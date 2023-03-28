【人行操作】人行２７８０億逆回購利率持平，淨投放９６０億

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的２７８０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平２％。
公開市場今日有１８２０億元逆回購到期，即今日淨投放９６０億元。連續兩日放水
３２１０億元。（ｓｌ）
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