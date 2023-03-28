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28/03/2023 14:26

【ＦＯＣＵＳ】從香江到美國，商業地產冷風吹

　　【ＦＯＣＵＳ】陽春三月，全球商業地產卻冷風勁吹。從旺角「百億商業地王」淪為平過粉
嶺工業地，到多間華爾街大行、對沖基金紛紛搬離中環避貴租，再到內房商放售東涌兩酒店欲套
現；連同壓垮矽谷銀行（ＳＶＢ）、簽名銀行（Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ）的稻草，都離
不開ＭＢＳ（資產抵押證券）或ＣＲＥ（商業地產貸款），就連馬斯克（Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ）
也忍不住疾呼，「（商業地產債務）是目前最嚴重的燃眉之急。」
　
＊　三大利淡，「蹺腳收租」好景不再＊
　
　　「蹺腳收租」的Ｄｒｅａｍ　Ｊｏｂ，在乘搭了１４年低利率東風後，正好景不再。除了財
大氣粗的領展破天荒供股集資，規模５﹒６萬億美元的美國商業地產債務，恐成為銀行業新的震
源。
　　有何憂心之處？先看物業價格，２月Ｇｒｅｅｎ　Ｓｔｒｅｅｔ商業地產價格指數顯示，較
去年３月峰值已累跌１５％。其次是節節攀升的利率，寫字樓貸款平均最優惠資金成本已從
２０２１年的３﹒２％飆至６﹒３％。再次是空置率，昔日黃金地段的曼哈頓突破１５％，三藩
市更高達１９％。
　　換言之，隨著資產價值縮水、按揭成本大漲、租金收入下降三大利淡疊加，商業地產貸款的
拖欠及違約正次第浮現。
　
＊銀行擁「地雷」，恐掀新一輪擠提＊
　
　　單以２０２３年計，就有約４０００億美元債務到期，未來５年總計逾２﹒５萬億美元，誰
持有這些「地雷」？規模約２萬億美元的多戶住宅（通常為商業公寓）貸款中，政府贊助機構（
如房利美、房貸美）、銀行分別持有４７％、３３％；其他３﹒５萬億美元商業地產貸款中，銀
行、保險機構分別持有４７％、３３％。
　　由此可見，銀行持有相當比例的商業地產貸款，而這些貸款中，僅今明兩年就有分別約
４０００億美元、５０００億美元到期，稍有風吹草動，都恐掀新一輪擠提潮。事實上，早前破
產的簽名銀行，正正遭遇大量房地產投資者轉移資金。而持有高達２３７０億美元ＭＢＳ的美國
第八大銀行Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｓｃｈｗａｂ，近日股價急跌或預示成為下一個風眼。
　
＊信貸環境緊縮，加大經濟衰退風險＊
　
　　由此產生的連鎖反應或是，承擔經濟主要信用提供者的中小銀行，信貸將愈來愈越稀缺和昂
貴，最終加大經濟衰退風險。「新債王」岡拉克（Ｇｅｆｆｒｅｙ　Ｇｕｎｄｌａｃｈ）最新警
告，預計美國經濟將在幾個月內衰退，而聯儲今年將減息「數次」。
　　不過，跟聯邦基金利率走勢密切相關的２年期美殖利率隔夜一度重上４％，聯儲５月再加息
２５個基點概率一度突破５０％，都顯示鮑公或執意鋌而走險。

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