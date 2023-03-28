《珠玉之論－陳鳳珠》內地汽車銷售將會逐步提升

《珠玉之論》乘聯會公布２月份乘用車市場零售按年增加９％至１３６﹒４萬輛，按月增加

６％，今年首兩個月，乘用車零售銷售累計同比下降２１％至２６５﹒７萬輛。至於２月份新能

源乘用車零售銷量按年上升５９％至４３﹒８萬輛，環比增加３２％，首兩個月的新能源乘用車

零售銷量累計按年增長２３％至７７萬輛。



由於２０２２年底新能源汽車購置補貼政策退坡，購買力提前在年底前釋放，加上今年１月

份為春節，因此１月份的新能源汽車銷情較弱，２月開始逐步回暖。相信內地積極促進大宗商品

消費，汽車行業仍為支持內需的主要動力之一，而內地多個省有望推出汽車補貼政策，湖北省早

前展開新一輪的購車補貼，而廣東、吉林、四川等多個汽車大省亦推出補貼政策，相信不少省市

將會陸續推出扶持措施，料未來內地的汽車銷情將會繼續增加。



近日內地多個汽車品牌參與減價戰，主要因原材料價格下降，而經銷商亦積極去庫存。今年

７月起，「國六Ｂ」標準將正式實施，因此部份車企於上半年將加大庫存清理力度。預期下半年

消費增速將會明顯提升，因此汽車銷售或於下半年表現更理想。



而乘聯會已預期３月狹義乘用車零售銷量按月增長１４﹒５％至１５９萬輛，其中新能源零

售銷售料按年增加２５﹒８％至５６萬輛，按月增加２７﹒５％，滲透率將達到３５﹒２％。

《安里證券有限公司研究部主管 陳鳳珠》



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