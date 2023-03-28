《師傅教路－黃瑋傑》遠大醫藥具完整產業鏈，業務持續穩定增長

《師傅教路》遠大醫藥（００５１２）是一家科技創新型國際化醫藥企業，具有完整產業鏈

，原料製劑一體化綜合優勢顯著。其核心業務橫跨製藥科技、核藥抗腫瘤診療及心腦血管精準介

入診療科技、生物科技三大領域。集團在呼吸、眼科、心腦血管急救、生物科技等傳統優勢領域

持續推動品種、工藝升級，目前有超過９０款產品列入「國家基本藥物目錄」（２０１８年版）

，有２００多款產品入選「國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄」（２０２２年版

），年銷售額過億的產品達１７款。



＊去年收益同比增長１１﹒２％，毛利率增至６２﹒２％＊



於截至２０２２年１２月３１日止年度，集團在疫情影響下實現了穩健增長，期內實現收益

９５﹒６２億元，同比增長１１﹒２％；如撇除人民幣與港元匯率變動的影響，較２０２１年同

期相比增長１５﹒１％。如撇除Ｔｅｌｉｘ投資的公允價值變動和出售的影響，集團股東應佔溢

利為２１﹒３７億元，增長１１﹒５％；如撇除人民幣與港元匯率變動的影響，同比則增長

１５﹒４％。年內毛利率錄得６２﹒２％，較２０２１年上升１﹒２個百分點。



＊大力投入產品研發，氨基酸等生產基地已開工＊



現有業務持續穩定增長的同時，集團大力投入產品研發和布局，合計投入超過２４﹒５億元

，其武漢光谷國際研發中心、南京ｍＲＮＡ研發中心、遠大醫藥－山東大學放射性藥物研究院，

以及武漢創新器械研發與生產基地正式投入使用，進一步提升了集團在創新藥物、ｍＲＮＡ技術

和核藥方面的研發實力，以及創新醫療器械的國產化落地能力及自主研發能力。生產方面，集團

位於中國湖北省仙桃市的氨基酸生產基地已正式開工，將於２０２３年正式投產，該生產基地運

營後將進一步擴大集團多個高品質氨基酸品種的產能，為集團氨基酸板塊後續的利潤增長提供持

續動能。同樣位於仙桃市的小品種藥品（短缺藥）原料藥生產基地也已正式開工，將進一步擴大

小品種短缺藥的產能，保障市場供應。建議買入價４﹒５５元，目標４﹒９５元，止蝕位

４﹒３５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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