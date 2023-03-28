《股壇解碼－戴名》美加息勢不饒人，紫金（０２８９９）風險漸高

《股壇解碼》美國上周首次申請失業救濟人數輕微下跌至１９﹒２萬人，雖然只較前周減少

１０００人，但遠較市場預期的１９﹒７萬低，數據顯示美國的就業情況未見惡化，經濟仍然熾

熱，加上鮑威爾今年不減息的言論添加市場恐慌，道指走勢大上大落，如果聯儲局真的維持高息

環境至年底，相信其他貨幣將出現陰乾的情況，資金導向美元只會令美元相關資產繼續走強，相

信美股今年將會是反覆向上的走勢。據非官方的統計數據，美國政府持有超過２０萬枚比特幣，

佔流通供應量約１％，通過追蹤美國政府的資金來源可以發現這其中很多的存量都來自緝捕罪犯

所得的非法流通資金，如果消息屬實，比特幣往後的走勢更加會貼近美股走勢，投資者可留意比

特幣的價格變動來參考美股走勢。



＊疲態畢露＊



根據德國聯邦統計局最新數據，德國房價１３年以來首次出現同比下降，德國去年（２２年

）第四季度房價出現同比下降３﹒６％，而且創下了１５年來的最大季度跌幅，相信與利率飆升

和持續高企的通脹居高不下所導致，繼房價下跌後將是股票市場的下挫，一般都會在房價下跌後

的４至６個月出現，加上美聯儲表明今年無意減息，投資者提防歐元區因流動性收緊而出現經濟

加快衰退的跡象。



＊遠水近火＊



３月２０日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）與上月保持持平，ＬＰＲ已經連續７個月維持不變

，相信是市場貸款需求疲弱所致，中國人民銀行為了保持銀行體系流動性合理充裕，迫於無奈決

定在本周一（２７日）降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，但中國現在面對的問題是

出口疲弱，企業在沒有訂單的情況下流動性已經不再重要，實際效果相信不大。網上傳聞官方將

停止實施了接近１３年的電動車補貼，假如傳聞屬實，下半年全國的電動車銷售將大受打擊，投

資者宜謀定而後動。



＊拾級而上＊



恒指上周險守１８６８６點，最低報１８８２９點後反彈超過１０００點，恒指下月期權街

貨維持４６：５４的購沽比例，牛熊證亦巧合維持在５８：４２的街貨比例，期權和熊證的短線

重倉位皆在２１０００點，後市走勢相對樂觀，繼部分美資公司將總部轉移新加坡後，擁有六間

門市的美資Ｆｏｏｔ Ｌｏｃｋｅｒ將全面關店，意味著將業務全面撤出香港，但偏偏保留韓國

所有分店，相信是對香港的經濟前景不樂觀，加上香港通關後零售復甦不及預期，短期內經濟難

以反彈。



＊股票簡評＊



紫金礦業（０２８９９）主要從事黃金和其他礦產資源的勘探、開採、生產，冶煉和銷售。

在中國主要從事黃金、有色金屬勘探、開發、銷售，並以黃金生產為主的大型綜合性礦業集團，

集團去年主營產品除黃金和鋅外的現貨均價出現明顯下滑，當中銅下跌約２％，鐵精粉下跌

１８％，白銀下跌１１％，相反價格上漲的黃金和鉛鋅礦的產量卻低於預期，導至利潤遠低於市

場預期，去年（２２年）由於原油價格大幅上漲影響，公司礦產品的銷售成本全面上升，視乎不

同品種由最低的２％到最高的接近９％，銷售成本的大幅上升侵蝕利潤不少，南美洲和澳洲的業

務表現依然不濟，相反在塞爾維亞和非洲剛果地區的業務卻持續穩定帶來了超市場預期的回報，

紫金礦業最近數年努力開拓碳酸鋰業務，如果市場傳聞官方將停止電動車補貼屬實，集團的碳酸

鋰業務將會大受影響。

紫金礦業在最近的業績發布會中提出資產證券化的發展戰略，表面上提醒投資者日後需同時

留意紫金系股價表現，但從另一個角度看，集團擬定未來的一系列資產證券化策略來支持整體利

潤表現，是否已經預見紫金礦業的利潤將會拾級而下，加上美聯儲表明今年減息機會接近零，美

元走強變相壓抑黃金價格，投資者暫時不宜沾手，合理買入價在１０﹒５元附近。

《資深市場人士 戴名》



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