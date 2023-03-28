【香港政情】李家超明早赴海南，出席博鰲論壇年會開幕及歡迎晚宴

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超明日（２９日）上午前赴海南，出席博鰲亞洲

論壇２０２３年年會。行政長官辦公室主任葉文娟將會隨行。

今屆年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。李家超將出席年會

的開幕大會和博鰲亞洲論壇與海南省聯合歡迎晚宴。

李家超本周五（３１日）下午返港。在他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務

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