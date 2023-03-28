【香港政情】何珮珊拜訪國家海關總署署長，明將考察北京大興機場

《經濟通通訊社２８日專訊》香港海關關長何珮珊今日在北京拜訪國家海關總署，與海關總

署署長俞建華會面，就深化內地與香港海關業務合作等事宜交換意見。何珮珊感謝海關總署一直

以來支持香港海關的工作。

此外，在海關總署的安排下，何珮珊參觀北京海關的設施並與北京海關關長張格萍會面，就

如何深化兩地的合作進行交流。何珮珊明日（２９日）將考察北京大興國際機場。

何珮珊３月２６日展開上海、北京及粵港澳大灣區的訪問行程。此次行程從北到南，六天內

走訪國家海關總署、國家海關總署廣東分署及六個直屬海關。

何珮珊昨日（２７日）早上主持在上海海關學院舉行的「第一期香港海關督察基本訓練課程

國情及內地關務研習班」開班儀式。這是香港海關首次安排正接受入職培訓的督察學員到內地進

行學習及交流，從而加深新入職督察對內地海關的運作及最新發展、國家安全、國情等課題的認

識，有關安排將會恆常化成為督察基本訓練課程的一部分。

何珮珊其後會轉往大灣區進行拜訪和參觀活動，將分別與國家海關總署廣東分署主任李魁文

、廣州海關關長李全、黃埔海關關長金海、拱北海關關長詹少彤及深圳海關關長陳小穎會面，並

參觀全國海關信息中心廣東分中心、廣州航空郵件處理中心、海關總署風險防控局（黃埔）、珠

海粵港澳物流園，以及梅林海關等設施，亦就雙方共同關心的議題交換意見。

何珮珊將於本周五（３１日）回港。（ｃｌ）

